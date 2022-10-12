Программа передач Культура на 12 октября 2022

Телепрограмма Культура на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 12.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Квартиры ученых
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
07:30 Новости культуры
07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Вся королевская рать. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983
12:20 Спрут-3. 7-я серия
13:15 Первые в мире. Автосани Кегресса
13:30 Искусственный отбор
14:15 Джентльменский ад. История одного концлагеря
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Пётр Рычков. Пещера для Колумба
15:50 Белая студия
16:35 Вся королевская рать. 3-я серия
17:35 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо
18:00 Солисты XXI века. Даниил Трифонов
19:00 Уроки русского. Чтения. Аркадий Аверченко. «Здание на песке», «Знаток женского сердца». Читает Вячеслав Ковалёв
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Иван Хватов. «Эволюционное происхождение психики»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта. Доктрина Монро
22:20 Спрут-4. 1-я серия
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983
01:30 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия
02:30 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
В программе передач возможны изменения.