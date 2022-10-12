Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач Культура на 12 октября 2022


Телепрограмма Культура на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 12.10.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Квартиры ученых
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
07:30 Новости культуры
07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Вся королевская рать. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983
12:20 Спрут-3. 7-я серия
13:15 Первые в мире. Автосани Кегресса
13:30 Искусственный отбор
14:15 Джентльменский ад. История одного концлагеря
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Пётр Рычков. Пещера для Колумба
15:50 Белая студия
16:35 Вся королевская рать. 3-я серия
17:35 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо
18:00 Солисты XXI века. Даниил Трифонов
19:00 Уроки русского. Чтения. Аркадий Аверченко. «Здание на песке», «Знаток женского сердца». Читает Вячеслав Ковалёв
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Иван Хватов. «Эволюционное происхождение психики»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта. Доктрина Монро
22:20 Спрут-4. 1-я серия
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983
01:30 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия
02:30 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 12 октября 2022
  • Программа передач Культура на 11 октября 2022
  • Программа передач Культура на 10 октября 2022
  • Программа передач Культура на 9 октября 2022
  • Программа передач Культура на 7 октября 2022
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 11 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире трансляции игр

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 12 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Когда начнется, расписание матчей ЧМ-2022 по футболу. Турнирная таблица чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.











    Где находится Ладыжинская ТЭС на карте Винницкой области
    Разговоры о важном 17 октября 2022 - День музыки, 1-11 класс
    Коронавирус - статистика на 10 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Курс евро ЦБ РФ на 11 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 11 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Народные приметы на 12 октября 2022
    Какой праздник 12 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 11 октября 2022
    11 октября - какой знак зодиака, мужчина и женщина
    Житомир на карте Украины, карта Житомирской области
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru