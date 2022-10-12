Программа передач Культура на 12 октября 2022

Телепрограмма Культура на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 12.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Квартиры ученых

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова

07:30 Новости культуры

07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Вся королевская рать. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983

12:20 Спрут-3. 7-я серия

13:15 Первые в мире. Автосани Кегресса

13:30 Искусственный отбор

14:15 Джентльменский ад. История одного концлагеря

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Пётр Рычков. Пещера для Колумба

15:50 Белая студия

16:35 Вся королевская рать. 3-я серия

17:35 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо

18:00 Солисты XXI века. Даниил Трифонов

19:00 Уроки русского. Чтения. Аркадий Аверченко. «Здание на песке», «Знаток женского сердца». Читает Вячеслав Ковалёв

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Иван Хватов. «Эволюционное происхождение психики»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Абсолютный слух

21:40 Власть факта. Доктрина Монро

22:20 Спрут-4. 1-я серия

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983

01:30 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия

02:30 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина



В программе передач возможны изменения.



















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