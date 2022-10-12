Программа передач Пятница на 12 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 12.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 182-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжьем
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 5-я серия
10:10 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
11:10 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
12:10 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия
15:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
16:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
17:00 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
18:10 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия
21:20 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Наталия Медведева»
22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»
23:50 Срочная доставка
01:10 Пятница News. 184-я серия
01:40 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
02:40 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
03:30 Пятница News. 183-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
В программе передач возможны изменения.