Программа передач Пятница на 12 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 12.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 182-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжьем

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 5-я серия

10:10 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

11:10 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

12:10 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия

15:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

16:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

17:00 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

18:10 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия

21:20 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Наталия Медведева»

22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»

23:50 Срочная доставка

01:10 Пятница News. 184-я серия

01:40 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

02:40 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

03:30 Пятница News. 183-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



В программе передач возможны изменения.