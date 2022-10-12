Программа передач МИР на 12 октября 2022

Телепрограмма МИР на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 12.10.2022



05:00 Развод

07:00 Наше кино. История большой любви

07:30 Покровские ворота

10:00 Новости

10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

11:30 Старик Хоттабыч

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:10 Наше кино. История большой любви. К 65-летию фильма «Летят журавли»

02:35 Музыкальная история

04:00 Развод



В программе передач возможны изменения.