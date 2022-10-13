Программа передач, ТВ программа на 13 октября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 13 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 13.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 12-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 16-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 15-я серия - «Часы»
02:00 Морозова. Сезон 2. 16-я серия - «Уголь»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Новогодний маскарад», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Николай Парфёнов
05:20 Мой герой. Мария Киселёва
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Привычки долгожителей
08:50 Танцы на углях. 3-я серия
09:40 Танцы на углях. 4-я серия
10:40 Роковые роли. Напророчить беду
11:30 События
11:50 Алтарь Тристана. 3-я серия
12:40 Алтарь Тристана. 4-я серия
13:40 Мой герой. Александр Михайлов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание. 3-я серия
15:55 Чистосердечное призвание. 4-я серия
17:00 Битва со свекровью
17:50 События
18:15 Там, где не бывает снега. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Горький Запад
23:05 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
01:25 Светлана Аллилуева. Дочь за отца
02:05 Цена президентского имения
02:45 Осторожно, мошенники! Бизнесмен из хрущёвки
03:10 Чистосердечное призвание. 3-я серия
03:50 Чистосердечное призвание. 4-я серия
04:45 Короли эпизода. Валентина Телегина
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Фамильные ценности
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Только раз в году
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Изменила двоим?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Семейные ценности», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии
00:10 Поздняков
00:25 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит рассеянный склероз
01:15 Правила механика замков
02:55 Агентство скрытых камер. Отчаянный
03:20 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Охраняемое лицо
5 канал
05:00 Известия
05:25 Одессит. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Черная лестница. Руфер
10:25 Черная лестница. Руфер
11:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере
12:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере
13:00 Известия
13:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере
13:55 Черная лестница. Кумир
14:55 Черная лестница. Кумир
15:55 Черная лестница. Исчезнувшая
16:55 Черная лестница. Исчезнувшая
17:30 Известия
18:00 Черная лестница. Исчезнувшая
18:20 Черная лестница. Ботаник
19:15 Черная лестница. Ботаник
20:10 След. От добра добра не ищут
20:55 След. Неизбежное наследство
21:40 След. Не имей сто рублей
22:25 След. Автобусный тур
23:10 Свои-5. Охота на ведьм
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Отравляющее существо
01:10 След. Самый умный
01:50 След. Зов Оонгхи
02:25 След. Чужая жизнь
03:00 Детективы. Сватовство
03:35 Детективы. Месть фурии
04:05 Детективы. По горячим следам
04:30 Детективы. Таксист
Домашний
03:35 Женская консультация. 39-я и 40-я серии
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних. 864-я и 1153-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних. 1153-я, 865-я и 1154-я серии
09:00 Давай разведемся! 555-я серия
10:00 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
13:10 Порча. 304-я серия - «Дымовая завеса»
13:40 Знахарка. 181-я серия - «Наваждение»
14:15 Верну любимого. 97-я серия - «Не хуже тебя»
14:45 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Цыганка. 10-я - 12-я серии
22:05 Порча. «Игромания». «Сорока»
23:05 Знахарка. Наваждение
23:35 Верну любимого. Не хуже тебя
00:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
01:05 Тест на отцовство
02:45 Давай разведёмся!
03:35 Не отрекаются любя. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
07:00 Интерны. 30-я - 32-я серии
08:30 Перезагрузка. 525-я серия
09:00 Влюбись, если сможешь. 4-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 266-я - 269-я серии
12:00 СашаТаня. 63-я - 68-я серии
15:00 Влюбись, если сможешь. 5-я серия
16:00 Влюбись, если сможешь. 6-я серия
17:00 Ольга. 33-я - 38-я серии
20:00 Нина. 8-я серия
20:30 Нина. 9-я серия
21:00 Развод. 15-я серия
21:30 Развод. 16-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия
22:45 Приплыли!
00:35 Импровизация. Сезон 5. 124-я - 126-я серии
03:10 Comedy Баттл. 13-я серия
03:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия
04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:20 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия
05:30 Подарок для самого слабого
05:40 По собственному желанию
05:50 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 142-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Пещера
06:15 Три кота
06:20 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:00 Уральские пельмени. #лишьбынеработать
09:20 Воронины. Сезон 10. 15-я серия
09:55 Форт Боярд. Сезон 2. 5-я серия
12:00 Притяжение
14:40 Родком. Сезон 2. 11-я - 17-я серии
18:30 Тётя Марта
19:30 Тётя Марта
20:00 Три икса: Мировое господство
21:55 Опасные пассажиры поезда 123
23:50 Поймай меня, если сможешь
02:15 6 кадров
Матч ТВ
04:05 Больше, чем футбол
05:05 Третий тайм
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. «Спартак» (Россия) - «Шахин Хазар» (Иран). Прямой эфир
14:40 Все на Матч!
15:15 Новости
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Амур» (Хабаровск). Прямой эфир
18:45 Записки тренера. Андрей Разин
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) - «Рома» (Италия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Турция) - «Монако» (Франция). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Династия
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ледяной драйв
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Средь бела дня
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
03:50 Летучий отряд. Фильм 1-й
05:20 Летучий отряд. Фильм 2-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Летучий отряд
15:00 Военные новости
15:05 Летучий отряд
17:05 Легенды госбезопасности. Григорий Григоренко. Ас контрразведки
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Второй штурм
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»
00:55 Земля, до востребования
03:20 Близнецы
04:40 Летучий отряд. Фильм 3-й
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Уголок дедушки Дурова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Леонов
07:30 Новости культуры
07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Вся королевская рать. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Киноактриса Лидия Смирнова«. 1965
12:10 Цвет времени. Карандаш
12:20 Спрут-4. 1-я серия
14:00 Первые в мире. Ледокол Неганова
14:15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности». Юбилей Франчески Ярбусовой
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Встреча в Абрамцеве
15:45 2 Верник 2. Олеся Железняк и Арсений Робак
16:40 Жиголо и Жиголетта
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 7-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Александр Каплан. «Природа воли человека. Наши действия - это свободный выбор или расчет мозга?»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Открытая книга. Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной»
21:25 Цвет времени. Ар-деко
21:40 Энигма. «Андрей Хржановский«, 1-я часть
22:20 Спрут-4. 2-я серия
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Киноактриса Лидия Смирнова». 1965
01:20 Петр Великий. История с французским акцентом
02:05 Солисты XXI века. Филипп Копачевский
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 183-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 4. 6-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 4. 7-я серия
10:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия
11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 1-я серия - «Настя и Маис»
14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия
15:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия
22:10 Детектор. Сезон 1. 4-я серия - «Айза«
23:20 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей
01:00 Пятница News. 185-я серия
01:30 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
02:30 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
03:20 Пятница News. 184-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:15 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 Учитель
04:00 Развод
Время начала передач - московское.