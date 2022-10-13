Программа передач, ТВ программа на 13 октября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 13 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 13.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 12-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 16-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 15-я серия - «Часы»

02:00 Морозова. Сезон 2. 16-я серия - «Уголь»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Новогодний маскарад», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Николай Парфёнов

05:20 Мой герой. Мария Киселёва

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Привычки долгожителей

08:50 Танцы на углях. 3-я серия

09:40 Танцы на углях. 4-я серия

10:40 Роковые роли. Напророчить беду

11:30 События

11:50 Алтарь Тристана. 3-я серия

12:40 Алтарь Тристана. 4-я серия

13:40 Мой герой. Александр Михайлов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание. 3-я серия

15:55 Чистосердечное призвание. 4-я серия

17:00 Битва со свекровью

17:50 События

18:15 Там, где не бывает снега. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Горький Запад

23:05 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!

01:25 Светлана Аллилуева. Дочь за отца

02:05 Цена президентского имения

02:45 Осторожно, мошенники! Бизнесмен из хрущёвки

03:10 Чистосердечное призвание. 3-я серия

03:50 Чистосердечное призвание. 4-я серия

04:45 Короли эпизода. Валентина Телегина



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Фамильные ценности

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Только раз в году

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Изменила двоим?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Семейные ценности», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии

00:10 Поздняков

00:25 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит рассеянный склероз

01:15 Правила механика замков

02:55 Агентство скрытых камер. Отчаянный

03:20 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Охраняемое лицо



5 канал



05:00 Известия

05:25 Одессит. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Черная лестница. Руфер

10:25 Черная лестница. Руфер

11:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере

12:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере

13:00 Известия

13:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере

13:55 Черная лестница. Кумир

14:55 Черная лестница. Кумир

15:55 Черная лестница. Исчезнувшая

16:55 Черная лестница. Исчезнувшая

17:30 Известия

18:00 Черная лестница. Исчезнувшая

18:20 Черная лестница. Ботаник

19:15 Черная лестница. Ботаник

20:10 След. От добра добра не ищут

20:55 След. Неизбежное наследство

21:40 След. Не имей сто рублей

22:25 След. Автобусный тур

23:10 Свои-5. Охота на ведьм

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Отравляющее существо

01:10 След. Самый умный

01:50 След. Зов Оонгхи

02:25 След. Чужая жизнь

03:00 Детективы. Сватовство

03:35 Детективы. Месть фурии

04:05 Детективы. По горячим следам

04:30 Детективы. Таксист



Домашний



03:35 Женская консультация. 39-я и 40-я серии

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних. 864-я и 1153-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних. 1153-я, 865-я и 1154-я серии

09:00 Давай разведемся! 555-я серия

10:00 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»

13:10 Порча. 304-я серия - «Дымовая завеса»

13:40 Знахарка. 181-я серия - «Наваждение»

14:15 Верну любимого. 97-я серия - «Не хуже тебя»

14:45 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Цыганка. 10-я - 12-я серии

22:05 Порча. «Игромания». «Сорока»

23:05 Знахарка. Наваждение

23:35 Верну любимого. Не хуже тебя

00:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»

01:05 Тест на отцовство

02:45 Давай разведёмся!

03:35 Не отрекаются любя. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

07:00 Интерны. 30-я - 32-я серии

08:30 Перезагрузка. 525-я серия

09:00 Влюбись, если сможешь. 4-я серия

10:00 Универ. Сезон 7. 266-я - 269-я серии

12:00 СашаТаня. 63-я - 68-я серии

15:00 Влюбись, если сможешь. 5-я серия

16:00 Влюбись, если сможешь. 6-я серия

17:00 Ольга. 33-я - 38-я серии

20:00 Нина. 8-я серия

20:30 Нина. 9-я серия

21:00 Развод. 15-я серия

21:30 Развод. 16-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия

22:45 Приплыли!

00:35 Импровизация. Сезон 5. 124-я - 126-я серии

03:10 Comedy Баттл. 13-я серия

03:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия

04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:20 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия

05:30 Подарок для самого слабого

05:40 По собственному желанию

05:50 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 142-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Пещера

06:15 Три кота

06:20 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:00 Уральские пельмени. #лишьбынеработать

09:20 Воронины. Сезон 10. 15-я серия

09:55 Форт Боярд. Сезон 2. 5-я серия

12:00 Притяжение

14:40 Родком. Сезон 2. 11-я - 17-я серии

18:30 Тётя Марта

19:30 Тётя Марта

20:00 Три икса: Мировое господство

21:55 Опасные пассажиры поезда 123

23:50 Поймай меня, если сможешь

02:15 6 кадров



Матч ТВ



04:05 Больше, чем футбол

05:05 Третий тайм

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. «Спартак» (Россия) - «Шахин Хазар» (Иран). Прямой эфир

14:40 Все на Матч!

15:15 Новости

15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Амур» (Хабаровск). Прямой эфир

18:45 Записки тренера. Андрей Разин

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) - «Рома» (Италия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Турция) - «Монако» (Франция). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Црвена Звезда» (Сербия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

04:05 Династия



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ледяной драйв

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Средь бела дня

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:45 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



03:50 Летучий отряд. Фильм 1-й

05:20 Летучий отряд. Фильм 2-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Летучий отряд

15:00 Военные новости

15:05 Летучий отряд

17:05 Легенды госбезопасности. Григорий Григоренко. Ас контрразведки

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Второй штурм

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»

00:55 Земля, до востребования

03:20 Близнецы

04:40 Летучий отряд. Фильм 3-й



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Уголок дедушки Дурова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Леонов

07:30 Новости культуры

07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Вся королевская рать. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Киноактриса Лидия Смирнова«. 1965

12:10 Цвет времени. Карандаш

12:20 Спрут-4. 1-я серия

14:00 Первые в мире. Ледокол Неганова

14:15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности». Юбилей Франчески Ярбусовой

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Встреча в Абрамцеве

15:45 2 Верник 2. Олеся Железняк и Арсений Робак

16:40 Жиголо и Жиголетта

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 7-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Александр Каплан. «Природа воли человека. Наши действия - это свободный выбор или расчет мозга?»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Открытая книга. Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной»

21:25 Цвет времени. Ар-деко

21:40 Энигма. «Андрей Хржановский«, 1-я часть

22:20 Спрут-4. 2-я серия

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Киноактриса Лидия Смирнова». 1965

01:20 Петр Великий. История с французским акцентом

02:05 Солисты XXI века. Филипп Копачевский



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 183-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 4. 6-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 4. 7-я серия

10:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия

11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия

12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 1-я серия - «Настя и Маис»

14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия

15:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия

22:10 Детектор. Сезон 1. 4-я серия - «Айза«

23:20 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей

01:00 Пятница News. 185-я серия

01:30 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

02:30 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

03:20 Пятница News. 184-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:15 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:10 Учитель

04:00 Развод



Время начала передач - московское.



















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