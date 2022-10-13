Программа передач ТВЦ на 13 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 13.10.2022
04:45 Короли эпизода. Николай Парфёнов
05:20 Мой герой. Мария Киселёва
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Привычки долгожителей
08:50 Танцы на углях. 3-я серия
09:40 Танцы на углях. 4-я серия
10:40 Роковые роли. Напророчить беду
11:30 События
11:50 Алтарь Тристана. 3-я серия
12:40 Алтарь Тристана. 4-я серия
13:40 Мой герой. Александр Михайлов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание. 3-я серия
15:55 Чистосердечное призвание. 4-я серия
17:00 Битва со свекровью
17:50 События
18:15 Там, где не бывает снега. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Горький Запад
23:05 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
01:25 Светлана Аллилуева. Дочь за отца
02:05 Цена президентского имения
02:45 Осторожно, мошенники! Бизнесмен из хрущёвки
03:10 Чистосердечное призвание. 3-я серия
03:50 Чистосердечное призвание. 4-я серия
04:45 Короли эпизода. Валентина Телегина
В программе передач возможны изменения.