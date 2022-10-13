Программа передач ТВЦ на 13 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 13.10.2022



04:45 Короли эпизода. Николай Парфёнов

05:20 Мой герой. Мария Киселёва

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Привычки долгожителей

08:50 Танцы на углях. 3-я серия

09:40 Танцы на углях. 4-я серия

10:40 Роковые роли. Напророчить беду

11:30 События

11:50 Алтарь Тристана. 3-я серия

12:40 Алтарь Тристана. 4-я серия

13:40 Мой герой. Александр Михайлов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание. 3-я серия

15:55 Чистосердечное призвание. 4-я серия

17:00 Битва со свекровью

17:50 События

18:15 Там, где не бывает снега. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Горький Запад

23:05 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!

01:25 Светлана Аллилуева. Дочь за отца

02:05 Цена президентского имения

02:45 Осторожно, мошенники! Бизнесмен из хрущёвки

03:10 Чистосердечное призвание. 3-я серия

03:50 Чистосердечное призвание. 4-я серия

04:45 Короли эпизода. Валентина Телегина



В программе передач возможны изменения.