Программа передач НТВ на 13 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 13.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Фамильные ценности

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Только раз в году

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Изменила двоим?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Семейные ценности», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии

00:10 Поздняков

00:25 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит рассеянный склероз

01:15 Правила механика замков

02:55 Агентство скрытых камер. Отчаянный

03:20 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Охраняемое лицо



В программе передач возможны изменения.