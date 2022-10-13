Программа передач НТВ на 13 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 13.10.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Фамильные ценности
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Только раз в году
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Изменила двоим?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Семейные ценности», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии
00:10 Поздняков
00:25 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит рассеянный склероз
01:15 Правила механика замков
02:55 Агентство скрытых камер. Отчаянный
03:20 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Охраняемое лицо
В программе передач возможны изменения.