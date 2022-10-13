Программа передач 5 канал на 13 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 13 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 13.10.2022
05:00 Известия
05:25 Одессит. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Черная лестница. Руфер
10:25 Черная лестница. Руфер
11:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере
12:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере
13:00 Известия
13:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере
13:55 Черная лестница. Кумир
14:55 Черная лестница. Кумир
15:55 Черная лестница. Исчезнувшая
16:55 Черная лестница. Исчезнувшая
17:30 Известия
18:00 Черная лестница. Исчезнувшая
18:20 Черная лестница. Ботаник
19:15 Черная лестница. Ботаник
20:10 След. От добра добра не ищут
20:55 След. Неизбежное наследство
21:40 След. Не имей сто рублей
22:25 След. Автобусный тур
23:10 Свои-5. Охота на ведьм
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Отравляющее существо
01:10 След. Самый умный
01:50 След. Зов Оонгхи
02:25 След. Чужая жизнь
03:00 Детективы. Сватовство
03:35 Детективы. Месть фурии
04:05 Детективы. По горячим следам
04:30 Детективы. Таксист
В программе передач возможны изменения.