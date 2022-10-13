Программа передач 5 канал на 13 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 13 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 13.10.2022



05:00 Известия

05:25 Одессит. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Черная лестница. Руфер

10:25 Черная лестница. Руфер

11:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере

12:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере

13:00 Известия

13:25 Черная лестница. Отличный день на Селигере

13:55 Черная лестница. Кумир

14:55 Черная лестница. Кумир

15:55 Черная лестница. Исчезнувшая

16:55 Черная лестница. Исчезнувшая

17:30 Известия

18:00 Черная лестница. Исчезнувшая

18:20 Черная лестница. Ботаник

19:15 Черная лестница. Ботаник

20:10 След. От добра добра не ищут

20:55 След. Неизбежное наследство

21:40 След. Не имей сто рублей

22:25 След. Автобусный тур

23:10 Свои-5. Охота на ведьм

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Отравляющее существо

01:10 След. Самый умный

01:50 След. Зов Оонгхи

02:25 След. Чужая жизнь

03:00 Детективы. Сватовство

03:35 Детективы. Месть фурии

04:05 Детективы. По горячим следам

04:30 Детективы. Таксист



В программе передач возможны изменения.