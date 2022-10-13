Программа передач Домашний на 13 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 13.10.2022



03:35 Женская консультация. 39-я и 40-я серии

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних. 864-я и 1153-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних. 1153-я, 865-я и 1154-я серии

09:00 Давай разведемся! 555-я серия

10:00 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»

13:10 Порча. 304-я серия - «Дымовая завеса»

13:40 Знахарка. 181-я серия - «Наваждение»

14:15 Верну любимого. 97-я серия - «Не хуже тебя»

14:45 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Цыганка. 10-я - 12-я серии

22:05 Порча. «Игромания». «Сорока»

23:05 Знахарка. Наваждение

23:35 Верну любимого. Не хуже тебя

00:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»

01:05 Тест на отцовство

02:45 Давай разведёмся!

03:35 Не отрекаются любя. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.