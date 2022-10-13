Программа передач Домашний на 13 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 13.10.2022
03:35 Женская консультация. 39-я и 40-я серии
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних. 864-я и 1153-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних. 1153-я, 865-я и 1154-я серии
09:00 Давай разведемся! 555-я серия
10:00 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
13:10 Порча. 304-я серия - «Дымовая завеса»
13:40 Знахарка. 181-я серия - «Наваждение»
14:15 Верну любимого. 97-я серия - «Не хуже тебя»
14:45 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Цыганка. 10-я - 12-я серии
22:05 Порча. «Игромания». «Сорока»
23:05 Знахарка. Наваждение
23:35 Верну любимого. Не хуже тебя
00:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
01:05 Тест на отцовство
02:45 Давай разведёмся!
03:35 Не отрекаются любя. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.