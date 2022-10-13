Программа передач ТНТ на 13 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 13.10.2022
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
07:00 Интерны. 30-я - 32-я серии
08:30 Перезагрузка. 525-я серия
09:00 Влюбись, если сможешь. 4-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 266-я - 269-я серии
12:00 СашаТаня. 63-я - 68-я серии
15:00 Влюбись, если сможешь. 5-я серия
16:00 Влюбись, если сможешь. 6-я серия
17:00 Ольга. 33-я - 38-я серии
20:00 Нина. 8-я серия
20:30 Нина. 9-я серия
21:00 Развод. 15-я серия
21:30 Развод. 16-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия
22:45 Приплыли!
00:35 Импровизация. Сезон 5. 124-я - 126-я серии
03:10 Comedy Баттл. 13-я серия
03:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия
04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия
В программе передач возможны изменения.