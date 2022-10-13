Программа передач СТС на 13 октября 2022

Телепрограмма СТС на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 13.10.2022
05:00 6 кадров
05:20 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия
05:30 Подарок для самого слабого
05:40 По собственному желанию
05:50 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 142-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Пещера
06:15 Три кота
06:20 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:00 Уральские пельмени. #лишьбынеработать
09:20 Воронины. Сезон 10. 15-я серия
09:55 Форт Боярд. Сезон 2. 5-я серия
12:00 Притяжение
14:40 Родком. Сезон 2. 11-я - 17-я серии
18:30 Тётя Марта
19:30 Тётя Марта
20:00 Три икса: Мировое господство
21:55 Опасные пассажиры поезда 123
23:50 Поймай меня, если сможешь
02:15 6 кадров
В программе передач возможны изменения.