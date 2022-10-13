Программа передач СТС на 13 октября 2022

Телепрограмма СТС на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 13.10.2022



05:00 6 кадров

05:20 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия

05:30 Подарок для самого слабого

05:40 По собственному желанию

05:50 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 142-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Пещера

06:15 Три кота

06:20 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:00 Уральские пельмени. #лишьбынеработать

09:20 Воронины. Сезон 10. 15-я серия

09:55 Форт Боярд. Сезон 2. 5-я серия

12:00 Притяжение

14:40 Родком. Сезон 2. 11-я - 17-я серии

18:30 Тётя Марта

19:30 Тётя Марта

20:00 Три икса: Мировое господство

21:55 Опасные пассажиры поезда 123

23:50 Поймай меня, если сможешь

02:15 6 кадров



В программе передач возможны изменения.