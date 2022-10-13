Программа передач Матч ТВ на 13 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 13.10.2022



04:05 Больше, чем футбол

05:05 Третий тайм

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. «Спартак» (Россия) - «Шахин Хазар» (Иран). Прямой эфир

14:40 Все на Матч!

15:15 Новости

15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Амур» (Хабаровск). Прямой эфир

18:45 Записки тренера. Андрей Разин

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) - «Рома» (Италия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Турция) - «Монако» (Франция). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Црвена Звезда» (Сербия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

04:05 Династия



В программе передач возможны изменения.