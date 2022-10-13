Программа передач Матч ТВ на 13 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 13.10.2022
04:05 Больше, чем футбол
05:05 Третий тайм
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. «Спартак» (Россия) - «Шахин Хазар» (Иран). Прямой эфир
14:40 Все на Матч!
15:15 Новости
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Амур» (Хабаровск). Прямой эфир
18:45 Записки тренера. Андрей Разин
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) - «Рома» (Италия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Турция) - «Монако» (Франция). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Династия
В программе передач возможны изменения.