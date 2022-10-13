Программа передач Звезда на 13 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 13.10.2022
03:50 Летучий отряд. Фильм 1-й
05:20 Летучий отряд. Фильм 2-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Летучий отряд
15:00 Военные новости
15:05 Летучий отряд
17:05 Легенды госбезопасности. Григорий Григоренко. Ас контрразведки
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Второй штурм
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»
00:55 Земля, до востребования
03:20 Близнецы
04:40 Летучий отряд. Фильм 3-й
В программе передач возможны изменения.