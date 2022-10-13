Программа передач Звезда на 13 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 13.10.2022



03:50 Летучий отряд. Фильм 1-й

05:20 Летучий отряд. Фильм 2-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Летучий отряд

15:00 Военные новости

15:05 Летучий отряд

17:05 Легенды госбезопасности. Григорий Григоренко. Ас контрразведки

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Второй штурм

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»

00:55 Земля, до востребования

03:20 Близнецы

04:40 Летучий отряд. Фильм 3-й



В программе передач возможны изменения.