Программа передач Культура на 13 октября 2022

Телепрограмма Культура на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 13.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Уголок дедушки Дурова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Леонов

07:30 Новости культуры

07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Вся королевская рать. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Киноактриса Лидия Смирнова«. 1965

12:10 Цвет времени. Карандаш

12:20 Спрут-4. 1-я серия

14:00 Первые в мире. Ледокол Неганова

14:15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности». Юбилей Франчески Ярбусовой

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Встреча в Абрамцеве

15:45 2 Верник 2. Олеся Железняк и Арсений Робак

16:40 Жиголо и Жиголетта

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 7-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Александр Каплан. «Природа воли человека. Наши действия - это свободный выбор или расчет мозга?»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Открытая книга. Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной»

21:25 Цвет времени. Ар-деко

21:40 Энигма. «Андрей Хржановский«, 1-я часть

22:20 Спрут-4. 2-я серия

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Киноактриса Лидия Смирнова». 1965

01:20 Петр Великий. История с французским акцентом

02:05 Солисты XXI века. Филипп Копачевский



В программе передач возможны изменения.



















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