Программа передач Культура на 13 октября 2022

Телепрограмма Культура на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 13.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Уголок дедушки Дурова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Леонов
07:30 Новости культуры
07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Вся королевская рать. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Киноактриса Лидия Смирнова«. 1965
12:10 Цвет времени. Карандаш
12:20 Спрут-4. 1-я серия
14:00 Первые в мире. Ледокол Неганова
14:15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности». Юбилей Франчески Ярбусовой
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Встреча в Абрамцеве
15:45 2 Верник 2. Олеся Железняк и Арсений Робак
16:40 Жиголо и Жиголетта
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 7-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Александр Каплан. «Природа воли человека. Наши действия - это свободный выбор или расчет мозга?»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Открытая книга. Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной»
21:25 Цвет времени. Ар-деко
21:40 Энигма. «Андрей Хржановский«, 1-я часть
22:20 Спрут-4. 2-я серия
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Киноактриса Лидия Смирнова». 1965
01:20 Петр Великий. История с французским акцентом
02:05 Солисты XXI века. Филипп Копачевский
В программе передач возможны изменения.