Программа передач Пятница на 13 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 13.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 183-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 4. 6-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 4. 7-я серия

10:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия

11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия

12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 1-я серия - «Настя и Маис»

14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия

15:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия

22:10 Детектор. Сезон 1. 4-я серия - «Айза«

23:20 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей

01:00 Пятница News. 185-я серия

01:30 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

02:30 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

03:20 Пятница News. 184-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



В программе передач возможны изменения.