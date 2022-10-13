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Программа передач Пятница на 13 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 13 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 13.10.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 183-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 4. 6-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 4. 7-я серия
10:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия
11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 1-я серия - «Настя и Маис»
14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия
15:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 11-я серия
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия
22:10 Детектор. Сезон 1. 4-я серия - «Айза«
23:20 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей
01:00 Пятница News. 185-я серия
01:30 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
02:30 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
03:20 Пятница News. 184-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

В программе передач возможны изменения.









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