Программа передач, ТВ программа на 14 октября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 14 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 14.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
00:05 «Вдох-выдох». К 75-летию со дня рождения Ивана Дыховичного
01:05 Судьба на выбор. 4-я серия - «Семейные ценности»
02:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Яблочко от яблоньки
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Валентина Телегина
05:20 Мой герой. Александр Михайлов
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Полосатый рейс
08:50 Проклятие брачного договора. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:45 Проклятие брачного договора. 4-я серия
12:35 Семь страниц страха. 1-я серия
13:30 Семь страниц страха. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Семь страниц страха. 3-я серия
16:00 Семь страниц страха. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Печки-лавочки
17:50 События
18:10 Забытое преступление. 1-я серия
19:00 Забытое преступление. 2-я серия
20:05 Тётя Таня. 1-я серия
21:00 Тётя Таня. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Деревня
00:10 Ночное происшествие
01:40 Портрет второй жены. 1-я серия
02:30 Портрет второй жены. 2-я серия
03:25 Петровка, 38
03:40 Битва за наследство. Фильм 8-й
04:20 Королевы комедий
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Охраняемое лицо
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Потерянный рай
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Морские дьяволы-3. Хабар
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Хабар
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Дроны», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Страшная сила», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Капкан», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:45 Агентство скрытых камер. Ребенок из торгового центра
03:10 Агентство скрытых камер. Бегство
03:40 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 3-я и 4-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
08:40 Черная лестница. Родственные узы
09:00 Известия
09:25 Черная лестница. Родственные узы
10:10 Черная лестница. Родственные узы
11:10 Черная лестница. Манкурт
12:10 Черная лестница. Манкурт
13:00 Известия
13:25 Черная лестница. Манкурт
13:35 Черная лестница. Камера
14:30 Черная лестница. Камера
15:30 Черная лестница. День рождения
16:30 Черная лестница. День рождения
17:30 Известия
18:00 Черная лестница. Последнее дело Макса
19:00 Черная лестница. Последнее дело Макса
19:55 Кукольник. 1-я - 4-я серии
23:10 Светская хроника
00:05 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины
00:50 Свои-5. Прощай, бро
01:30 Свои-5. Алгоритм страха
02:05 Свои-5. Граффити
02:45 Свои-5. Охота на ведьм
03:20 Такая работа. Охота на лиса
04:00 Такая работа. В здоровом теле
04:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить
Домашний
03:35 Не отрекаются любя. 1-я и 2-я серии
05:05 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»
13:30 Порча. Лёгкое счастье
14:00 Знахарка. Звездочка
14:35 Верну любимого. Игрушка
15:10 Кассирши. 1-я - 4-я серии
19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. «Шесть элементов». «Охота на хищницу»
23:55 Знахарка
00:30 Верну любимого. Игрушка
01:00 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»
01:50 Тест на отцовство
03:30 Давай разведёмся!
04:20 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 17-я серии
07:00 Интерны. 33-я - 35-я серии
08:30 Звездная кухня. 5-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 270-я - 278-я серии
13:30 СашаТаня. 69-я - 77-я серии
18:00 Лучшие на ТНТ. 6-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 17-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я серия
00:00 Неадекватные люди
02:00 Импровизация. Сезон 5. 127-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 5. 128-я серия
03:35 Comedy Баттл. 14-я серия
04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия
СТС
02:15 6 кадров
05:10 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия
05:30 Ореховый прутик
05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я - 38-я серии
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Бюро добрых дел
06:15 Три кота. День страшилок
06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Как приручить дракона. Возвращение
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:00 Суперлига. Сезон 1. 9-я серия
10:40 Опасные пассажиры поезда 123
12:40 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор
13:10 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима
16:20 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
17:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
19:30 Уральские пельмени
20:55 Тор
23:00 Король Артур
01:15 Горько!
02:50 6 кадров. Сезон 1. 6-я - 11-я серии
Матч ТВ
04:05 Династия
05:05 Катар-2022
05:30 Одержимые. Дмитрий Саутин
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Лица страны. Анастасия Максимова
13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. ЦСКА (Россия) - «Шахин Хазар» (Иран). Прямой эфир
14:40 Все на Матч!
15:25 Новости
15:30 Футбол. Еврокубки. Обзор
16:35 Один на один. ЦСКА - Спартак
16:55 Футбол. Первая Лига. КАМАЗ (Набережные Челны) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов). Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:55 Борьба. Международный турнир Борцовской лиги Поддубного. Прямой эфир
00:00 Точная ставка
00:20 Все на Матч!
01:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Хоффенхайм»
02:55 Новости
03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
04:05 Посттравматический синдром
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Люди Икс
21:50 Люди Икс-2
23:00 Новости
23:25 Люди Икс-2
00:40 Люди Икс: Последняя битва
02:15 Сезон чудес
03:50 Невероятно интересные истории
Звезда
04:40 Летучий отряд. Фильм 3-й
06:10 Летучий отряд. Фильм 4-й
08:20 Ко мне, Мухтар!
09:00 Новости дня
09:20 Ко мне, Мухтар!
10:40 Дорогой мой человек
13:00 Новости дня
13:20 Дружба особого назначения
15:00 Военные новости
15:05 Дружба особого назначения
15:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Разведчики. 1-я - 6-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Родион Газманов
23:50 Рафферти. 1-я - 3-я серии
03:15 Земля, до востребования
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Святыни христианского мира. Покров
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
07:30 Новости культуры
07:35 Петр Великий. История с французским акцентом
08:20 Новости культуры
08:25 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
08:55 Вся королевская рать. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Лермонтов
11:55 Открытая книга. Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной»
12:25 Спрут-4. 2-я серия
14:05 Цвет времени. Михаил Врубель
14:15 Власть факта. Доктрина Монро
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Горная Шория (Кемеровская область)
15:35 Энигма. «Андрей Хржановский», 1-я часть
16:20 Гран-па
17:45 Солисты XXI века. Дмитрий Шишкин
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Куда пропал Самсон?
20:30 Линия жизни. Александр Аузан
21:25 Неподсуден
22:50 2 Верник 2. Юрий Смекалов и Анастасия Волынская
23:40 Новости культуры
00:00 Пацифистка
01:25 Искатели. Куда пропал Самсон?
02:10 «Ночь на Лысой горе«. «Пер Гюнт»
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 184-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
06:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я - 5-я серии
11:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия
15:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия
19:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
21:20 Выживший
23:50 10 000 лет до н.э.
01:30 Пятница News. 186-я серия
02:00 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей
03:30 Пятница News. 185-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Ва-банк
21:30 Ва-банк II, или Ответный удар
23:15 Мимино
00:50 Цирк
02:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.