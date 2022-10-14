Программа передач, ТВ программа на 14 октября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 14 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 14.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ф а н т а с т и к а

00:05 «Вдох-выдох». К 75-летию со дня рождения Ивана Дыховичного

01:05 Судьба на выбор. 4-я серия - «Семейные ценности»

02:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Яблочко от яблоньки



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Валентина Телегина

05:20 Мой герой. Александр Михайлов

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Полосатый рейс

08:50 Проклятие брачного договора. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:45 Проклятие брачного договора. 4-я серия

12:35 Семь страниц страха. 1-я серия

13:30 Семь страниц страха. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Семь страниц страха. 3-я серия

16:00 Семь страниц страха. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Печки-лавочки

17:50 События

18:10 Забытое преступление. 1-я серия

19:00 Забытое преступление. 2-я серия

20:05 Тётя Таня. 1-я серия

21:00 Тётя Таня. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Деревня

00:10 Ночное происшествие

01:40 Портрет второй жены. 1-я серия

02:30 Портрет второй жены. 2-я серия

03:25 Петровка, 38

03:40 Битва за наследство. Фильм 8-й

04:20 Королевы комедий



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Охраняемое лицо

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Потерянный рай

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Морские дьяволы-3. Хабар

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Хабар

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Дроны», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Страшная сила», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Капкан», 1-я и 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:45 Агентство скрытых камер. Ребенок из торгового центра

03:10 Агентство скрытых камер. Бегство

03:40 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 3-я и 4-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

08:40 Черная лестница. Родственные узы

09:00 Известия

09:25 Черная лестница. Родственные узы

10:10 Черная лестница. Родственные узы

11:10 Черная лестница. Манкурт

12:10 Черная лестница. Манкурт

13:00 Известия

13:25 Черная лестница. Манкурт

13:35 Черная лестница. Камера

14:30 Черная лестница. Камера

15:30 Черная лестница. День рождения

16:30 Черная лестница. День рождения

17:30 Известия

18:00 Черная лестница. Последнее дело Макса

19:00 Черная лестница. Последнее дело Макса

19:55 Кукольник. 1-я - 4-я серии

23:10 Светская хроника

00:05 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины

00:50 Свои-5. Прощай, бро

01:30 Свои-5. Алгоритм страха

02:05 Свои-5. Граффити

02:45 Свои-5. Охота на ведьм

03:20 Такая работа. Охота на лиса

04:00 Такая работа. В здоровом теле

04:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить



Домашний



03:35 Не отрекаются любя. 1-я и 2-я серии

05:05 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»

13:30 Порча. Лёгкое счастье

14:00 Знахарка. Звездочка

14:35 Верну любимого. Игрушка

15:10 Кассирши. 1-я - 4-я серии

19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. «Шесть элементов». «Охота на хищницу»

23:55 Знахарка

00:30 Верну любимого. Игрушка

01:00 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»

01:50 Тест на отцовство

03:30 Давай разведёмся!

04:20 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 17-я серии

07:00 Интерны. 33-я - 35-я серии

08:30 Звездная кухня. 5-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 270-я - 278-я серии

13:30 СашаТаня. 69-я - 77-я серии

18:00 Лучшие на ТНТ. 6-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 17-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я серия

00:00 Неадекватные люди

02:00 Импровизация. Сезон 5. 127-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 5. 128-я серия

03:35 Comedy Баттл. 14-я серия

04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия



СТС



02:15 6 кадров

05:10 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия

05:30 Ореховый прутик

05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я - 38-я серии

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Бюро добрых дел

06:15 Три кота. День страшилок

06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Как приручить дракона. Возвращение

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:00 Суперлига. Сезон 1. 9-я серия

10:40 Опасные пассажиры поезда 123

12:40 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор

13:10 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима

16:20 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

17:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»

19:30 Уральские пельмени

20:55 Тор

23:00 Король Артур

01:15 Горько!

02:50 6 кадров. Сезон 1. 6-я - 11-я серии



Матч ТВ



04:05 Династия

05:05 Катар-2022

05:30 Одержимые. Дмитрий Саутин

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Лица страны. Анастасия Максимова

13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. ЦСКА (Россия) - «Шахин Хазар» (Иран). Прямой эфир

14:40 Все на Матч!

15:25 Новости

15:30 Футбол. Еврокубки. Обзор

16:35 Один на один. ЦСКА - Спартак

16:55 Футбол. Первая Лига. КАМАЗ (Набережные Челны) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов). Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:55 Борьба. Международный турнир Борцовской лиги Поддубного. Прямой эфир

00:00 Точная ставка

00:20 Все на Матч!

01:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Хоффенхайм»

02:55 Новости

03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

04:05 Посттравматический синдром



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Люди Икс

21:50 Люди Икс-2

23:00 Новости

23:25 Люди Икс-2

00:40 Люди Икс: Последняя битва

02:15 Сезон чудес

03:50 Невероятно интересные истории



Звезда



04:40 Летучий отряд. Фильм 3-й

06:10 Летучий отряд. Фильм 4-й

08:20 Ко мне, Мухтар!

09:00 Новости дня

09:20 Ко мне, Мухтар!

10:40 Дорогой мой человек

13:00 Новости дня

13:20 Дружба особого назначения

15:00 Военные новости

15:05 Дружба особого назначения

15:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Разведчики. 1-я - 6-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Родион Газманов

23:50 Рафферти. 1-я - 3-я серии

03:15 Земля, до востребования



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Святыни христианского мира. Покров

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова

07:30 Новости культуры

07:35 Петр Великий. История с французским акцентом

08:20 Новости культуры

08:25 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния

08:55 Вся королевская рать. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Лермонтов

11:55 Открытая книга. Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной»

12:25 Спрут-4. 2-я серия

14:05 Цвет времени. Михаил Врубель

14:15 Власть факта. Доктрина Монро

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Горная Шория (Кемеровская область)

15:35 Энигма. «Андрей Хржановский», 1-я часть

16:20 Гран-па

17:45 Солисты XXI века. Дмитрий Шишкин

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Куда пропал Самсон?

20:30 Линия жизни. Александр Аузан

21:25 Неподсуден

22:50 2 Верник 2. Юрий Смекалов и Анастасия Волынская

23:40 Новости культуры

00:00 Пацифистка

01:25 Искатели. Куда пропал Самсон?

02:10 «Ночь на Лысой горе«. «Пер Гюнт»



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 184-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

06:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я - 5-я серии

11:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия

15:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия

19:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

21:20 Выживший

23:50 10 000 лет до н.э.

01:30 Пятница News. 186-я серия

02:00 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей

03:30 Пятница News. 185-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Ва-банк

21:30 Ва-банк II, или Ответный удар

23:15 Мимино

00:50 Цирк

02:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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