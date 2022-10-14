Программа передач Россия 1 на 14 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 14.10.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Яблочко от яблоньки
В программе передач возможны изменения.