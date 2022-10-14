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Программа передач ТВЦ на 14 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 14.10.2022

04:45 Короли эпизода. Валентина Телегина
05:20 Мой герой. Александр Михайлов
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Полосатый рейс
08:50 Проклятие брачного договора. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:45 Проклятие брачного договора. 4-я серия
12:35 Семь страниц страха. 1-я серия
13:30 Семь страниц страха. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Семь страниц страха. 3-я серия
16:00 Семь страниц страха. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Печки-лавочки
17:50 События
18:10 Забытое преступление. 1-я серия
19:00 Забытое преступление. 2-я серия
20:05 Тётя Таня. 1-я серия
21:00 Тётя Таня. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Деревня
00:10 Ночное происшествие
01:40 Портрет второй жены. 1-я серия
02:30 Портрет второй жены. 2-я серия
03:25 Петровка, 38
03:40 Битва за наследство. Фильм 8-й
04:20 Королевы комедий

В программе передач возможны изменения.









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