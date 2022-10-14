Программа передач ТВЦ на 14 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 14.10.2022



04:45 Короли эпизода. Валентина Телегина

05:20 Мой герой. Александр Михайлов

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Полосатый рейс

08:50 Проклятие брачного договора. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:45 Проклятие брачного договора. 4-я серия

12:35 Семь страниц страха. 1-я серия

13:30 Семь страниц страха. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Семь страниц страха. 3-я серия

16:00 Семь страниц страха. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Печки-лавочки

17:50 События

18:10 Забытое преступление. 1-я серия

19:00 Забытое преступление. 2-я серия

20:05 Тётя Таня. 1-я серия

21:00 Тётя Таня. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Деревня

00:10 Ночное происшествие

01:40 Портрет второй жены. 1-я серия

02:30 Портрет второй жены. 2-я серия

03:25 Петровка, 38

03:40 Битва за наследство. Фильм 8-й

04:20 Королевы комедий



В программе передач возможны изменения.