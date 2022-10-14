Программа передач НТВ на 14 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 14.10.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Охраняемое лицо
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Потерянный рай
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Морские дьяволы-3. Хабар
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Хабар
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Дроны», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Страшная сила», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Капкан», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:45 Агентство скрытых камер. Ребенок из торгового центра
03:10 Агентство скрытых камер. Бегство
03:40 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 3-я и 4-я серии
В программе передач возможны изменения.