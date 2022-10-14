Программа передач 5 канал на 14 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 14 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 14.10.2022



05:00 Известия

05:25 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

08:40 Черная лестница. Родственные узы

09:00 Известия

09:25 Черная лестница. Родственные узы

10:10 Черная лестница. Родственные узы

11:10 Черная лестница. Манкурт

12:10 Черная лестница. Манкурт

13:00 Известия

13:25 Черная лестница. Манкурт

13:35 Черная лестница. Камера

14:30 Черная лестница. Камера

15:30 Черная лестница. День рождения

16:30 Черная лестница. День рождения

17:30 Известия

18:00 Черная лестница. Последнее дело Макса

19:00 Черная лестница. Последнее дело Макса

19:55 Кукольник. 1-я - 4-я серии

23:10 Светская хроника

00:05 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины

00:50 Свои-5. Прощай, бро

01:30 Свои-5. Алгоритм страха

02:05 Свои-5. Граффити

02:45 Свои-5. Охота на ведьм

03:20 Такая работа. Охота на лиса

04:00 Такая работа. В здоровом теле

04:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить



В программе передач возможны изменения.