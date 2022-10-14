Программа передач 5 канал на 14 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 14 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 14.10.2022
05:00 Известия
05:25 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
08:40 Черная лестница. Родственные узы
09:00 Известия
09:25 Черная лестница. Родственные узы
10:10 Черная лестница. Родственные узы
11:10 Черная лестница. Манкурт
12:10 Черная лестница. Манкурт
13:00 Известия
13:25 Черная лестница. Манкурт
13:35 Черная лестница. Камера
14:30 Черная лестница. Камера
15:30 Черная лестница. День рождения
16:30 Черная лестница. День рождения
17:30 Известия
18:00 Черная лестница. Последнее дело Макса
19:00 Черная лестница. Последнее дело Макса
19:55 Кукольник. 1-я - 4-я серии
23:10 Светская хроника
00:05 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины
00:50 Свои-5. Прощай, бро
01:30 Свои-5. Алгоритм страха
02:05 Свои-5. Граффити
02:45 Свои-5. Охота на ведьм
03:20 Такая работа. Охота на лиса
04:00 Такая работа. В здоровом теле
04:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить
В программе передач возможны изменения.