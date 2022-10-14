Программа передач Домашний на 14 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 14.10.2022



03:35 Не отрекаются любя. 1-я и 2-я серии

05:05 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»

13:30 Порча. Лёгкое счастье

14:00 Знахарка. Звездочка

14:35 Верну любимого. Игрушка

15:10 Кассирши. 1-я - 4-я серии

19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. «Шесть элементов». «Охота на хищницу»

23:55 Знахарка

00:30 Верну любимого. Игрушка

01:00 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»

01:50 Тест на отцовство

03:30 Давай разведёмся!

04:20 По делам несовершеннолетних



В программе передач возможны изменения.