Программа передач СТС на 14 октября 2022

Телепрограмма СТС на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 14.10.2022



02:15 6 кадров

05:10 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия

05:30 Ореховый прутик

05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я - 38-я серии

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Бюро добрых дел

06:15 Три кота. День страшилок

06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Как приручить дракона. Возвращение

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:00 Суперлига. Сезон 1. 9-я серия

10:40 Опасные пассажиры поезда 123

12:40 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор

13:10 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима

16:20 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

17:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»

19:30 Уральские пельмени

20:55 Тор

23:00 Король Артур

01:15 Горько!

02:50 6 кадров. Сезон 1. 6-я - 11-я серии



В программе передач возможны изменения.