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Программа передач СТС на 14 октября 2022


Телепрограмма СТС на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 14.10.2022

02:15 6 кадров
05:10 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия
05:30 Ореховый прутик
05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я - 38-я серии
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Бюро добрых дел
06:15 Три кота. День страшилок
06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Как приручить дракона. Возвращение
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:00 Суперлига. Сезон 1. 9-я серия
10:40 Опасные пассажиры поезда 123
12:40 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор
13:10 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима
16:20 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
17:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
19:30 Уральские пельмени
20:55 Тор
23:00 Король Артур
01:15 Горько!
02:50 6 кадров. Сезон 1. 6-я - 11-я серии

В программе передач возможны изменения.









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