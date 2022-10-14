Программа передач Матч ТВ на 14 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 14.10.2022



04:05 Династия

05:05 Катар-2022

05:30 Одержимые. Дмитрий Саутин

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Лица страны. Анастасия Максимова

13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. ЦСКА (Россия) - «Шахин Хазар» (Иран). Прямой эфир

14:40 Все на Матч!

15:25 Новости

15:30 Футбол. Еврокубки. Обзор

16:35 Один на один. ЦСКА - Спартак

16:55 Футбол. Первая Лига. КАМАЗ (Набережные Челны) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов). Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:55 Борьба. Международный турнир Борцовской лиги Поддубного. Прямой эфир

00:00 Точная ставка

00:20 Все на Матч!

01:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Хоффенхайм»

02:55 Новости

03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

04:05 Посттравматический синдром



В программе передач возможны изменения.