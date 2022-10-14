Программа передач Матч ТВ на 14 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 14.10.2022
04:05 Династия
05:05 Катар-2022
05:30 Одержимые. Дмитрий Саутин
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Лица страны. Анастасия Максимова
13:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. ЦСКА (Россия) - «Шахин Хазар» (Иран). Прямой эфир
14:40 Все на Матч!
15:25 Новости
15:30 Футбол. Еврокубки. Обзор
16:35 Один на один. ЦСКА - Спартак
16:55 Футбол. Первая Лига. КАМАЗ (Набережные Челны) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов). Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:55 Борьба. Международный турнир Борцовской лиги Поддубного. Прямой эфир
00:00 Точная ставка
00:20 Все на Матч!
01:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Хоффенхайм»
02:55 Новости
03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
04:05 Посттравматический синдром
В программе передач возможны изменения.