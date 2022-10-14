Программа передач Звезда на 14 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 14.10.2022



04:40 Летучий отряд. Фильм 3-й

06:10 Летучий отряд. Фильм 4-й

08:20 Ко мне, Мухтар!

09:00 Новости дня

09:20 Ко мне, Мухтар!

10:40 Дорогой мой человек

13:00 Новости дня

13:20 Дружба особого назначения

15:00 Военные новости

15:05 Дружба особого назначения

15:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Разведчики. 1-я - 6-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Родион Газманов

23:50 Рафферти. 1-я - 3-я серии

03:15 Земля, до востребования



В программе передач возможны изменения.