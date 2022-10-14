Программа передач Звезда на 14 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 14.10.2022
04:40 Летучий отряд. Фильм 3-й
06:10 Летучий отряд. Фильм 4-й
08:20 Ко мне, Мухтар!
09:00 Новости дня
09:20 Ко мне, Мухтар!
10:40 Дорогой мой человек
13:00 Новости дня
13:20 Дружба особого назначения
15:00 Военные новости
15:05 Дружба особого назначения
15:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Разведчики. 1-я - 6-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Родион Газманов
23:50 Рафферти. 1-я - 3-я серии
03:15 Земля, до востребования
В программе передач возможны изменения.