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Программа передач Культура на 14 октября 2022


Телепрограмма Культура на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 14.10.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Святыни христианского мира. Покров
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
07:30 Новости культуры
07:35 Петр Великий. История с французским акцентом
08:20 Новости культуры
08:25 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
08:55 Вся королевская рать. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Лермонтов
11:55 Открытая книга. Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной»
12:25 Спрут-4. 2-я серия
14:05 Цвет времени. Михаил Врубель
14:15 Власть факта. Доктрина Монро
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Горная Шория (Кемеровская область)
15:35 Энигма. «Андрей Хржановский», 1-я часть
16:20 Гран-па
17:45 Солисты XXI века. Дмитрий Шишкин
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Куда пропал Самсон?
20:30 Линия жизни. Александр Аузан
21:25 Неподсуден
22:50 2 Верник 2. Юрий Смекалов и Анастасия Волынская
23:40 Новости культуры
00:00 Пацифистка
01:25 Искатели. Куда пропал Самсон?
02:10 «Ночь на Лысой горе«. «Пер Гюнт»

В программе передач возможны изменения.









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