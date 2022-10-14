Программа передач Культура на 14 октября 2022

Телепрограмма Культура на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 14.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Святыни христианского мира. Покров

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова

07:30 Новости культуры

07:35 Петр Великий. История с французским акцентом

08:20 Новости культуры

08:25 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния

08:55 Вся королевская рать. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Лермонтов

11:55 Открытая книга. Павел Басинский. «Подлинная история Анны Карениной»

12:25 Спрут-4. 2-я серия

14:05 Цвет времени. Михаил Врубель

14:15 Власть факта. Доктрина Монро

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Горная Шория (Кемеровская область)

15:35 Энигма. «Андрей Хржановский», 1-я часть

16:20 Гран-па

17:45 Солисты XXI века. Дмитрий Шишкин

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Куда пропал Самсон?

20:30 Линия жизни. Александр Аузан

21:25 Неподсуден

22:50 2 Верник 2. Юрий Смекалов и Анастасия Волынская

23:40 Новости культуры

00:00 Пацифистка

01:25 Искатели. Куда пропал Самсон?

02:10 «Ночь на Лысой горе«. «Пер Гюнт»



В программе передач возможны изменения.