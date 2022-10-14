Программа передач Пятница на 14 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 14.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 184-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
06:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я - 5-я серии
11:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия
15:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия
19:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
21:20 Выживший
23:50 10 000 лет до н.э.
01:30 Пятница News. 186-я серия
02:00 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей
03:30 Пятница News. 185-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
В программе передач возможны изменения.