Программа передач Пятница на 14 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 14 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 14.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 184-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

06:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я - 5-я серии

11:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия

15:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия

19:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

21:20 Выживший

23:50 10 000 лет до н.э.

01:30 Пятница News. 186-я серия

02:00 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей

03:30 Пятница News. 185-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



В программе передач возможны изменения.