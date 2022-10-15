Программа передач, ТВ программа на 15 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 15 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 15.10.2022



1 канал



02:05 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют«

11:10 «Поехали!«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:35 А у нас во дворе... 3-я и 4-я серии

16:45 Донбасс. Дорога домой

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:45 «Мой друг Жванецкий». 4-я серия

00:40 Великие династии. Воронцовы

01:45 Моя родословная

03:05 Наедине со всеми

03:50 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Вологодская область. Купаты

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Доктор Мясников

12:55 Затмение. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Любимые песни наших отцов

20:00 Вести

21:00 Девятый вал

01:05 Радуга в поднебесье

04:10 Искушение



ТВЦ



04:20 Королевы комедий

05:05 10 самых... Горький Запад

05:35 Забытое преступление. 1-я серия

06:20 Забытое преступление. 2-я серия

07:10 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Щапово. Античные прототипы в христианском искусстве

07:35 Королева при исполнении. 1-я серия

08:25 Королева при исполнении. 2-я серия

09:25 Сводные сестры

11:30 События

11:45 Пираты ХХ века

13:25 Бизнес-план счастья. 1-я серия

14:30 События

14:45 Бизнес-план счастья. 2-я - 4-я серии

17:20 Дьявол кроется в мелочах. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Карибский узел

00:05 Прощание. Елизавета II

00:50 Специальный репортаж. Метание атомного ядра

01:20 Хватит слухов! 60-я серия

01:45 Битва со свекровью

02:25 Дети против звездных родителей

03:05 Звёзды против воров

03:45 Последняя воля звёзд

04:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:35 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!



НТВ



03:40 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 3-я и 4-я серии

05:10 Спето в СССР

05:55 Инспектор Купер. Сезон 1. «Смерть звезды», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Владимир Девятов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

23:00 Ты не поверишь!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Йорш»

01:40 Дачный ответ

02:35 Агентство скрытых камер. Мнимый наблюдатель

03:00 Агентство скрытых камер. Киндер-Сюрприз

03:30 Мент в законе-9. «Наследники по кривой», 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Такая работа. Курить - здоровью вредить

05:10 Такая работа. Малыш

05:50 Такая работа. Три товарища

06:25 Такая работа. Заповедник

07:00 Такая работа. Семейный бизнес

07:40 Такая работа. Выгодное предложение

08:15 Такая работа. Одноклассница

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня

10:45 Поезд на север. 1-я - 4-я серии

14:25 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

18:05 След. Богатый папа, бедный папа

18:50 След. Женская логика

19:30 След. Настоящая ведьма

20:20 След. Бесполезный человек

21:10 След. Химики

22:10 След. Шестой уровень секретности

23:00 След. Анонимные алкоголики

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Волосы

01:45 Прокурорская проверка. Химическая зачистка

02:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить

03:10 Такая работа. Малыш

03:50 Такая работа. Три товарища

04:25 Такая работа. Заповедник



Домашний



05:00 Давай разведёмся!

05:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:25 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии

09:15 Золотые ножницы

11:10 Перепутанные. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 9-я - 12-я серии

22:25 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии

00:15 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

03:25 Не отрекаются любя. 3-я серия



ТНТ



04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия

05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 136-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

09:00 Звездная кухня. 6-я серия

09:30 Перезагрузка. 526-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

13:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

14:00 Вызов. 1-я серия

15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

16:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

17:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

17:55 Новая битва экстрасенсов. 5-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 6-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 31-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 59-я серия

00:00 Лучшие на ТНТ. 6-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 233-я серия

02:20 Битва экстрасенсов. 234-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 5. 129-я серия

04:25 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия





СТС



04:50 6 кадров. Сезон 1. 12-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия

05:30 Котёнок с улицы Лизюкова

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Лиса и волк

06:35 Крашеный лис

06:45 Три кота. Мелочи жизни

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Принцесса Карамелька

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Потерянный динозавр

07:15 Три кота. Арбузный день

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Робокот Компота

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант

08:25 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 9-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:00 Маска. Танцы

13:15 Чудо-Юдо

14:40 Черная Пантера

17:00 Тор

19:05 Тор-2. Царство тьмы

21:10 Тор. Рагнарёк

23:35 Война богов: Бессмертные

01:30 Горько!-2

03:00 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 7. 23-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 7. 24-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 7. 25-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия



Матч ТВ



04:05 Посттравматический синдром

05:05 РецепТура

05:30 Всё о главном

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямой эфир

09:40 Новости

09:45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир

10:00 Зарядка для хвоста

10:10 Талант и поклонники

10:20 Брэк!

10:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри

11:45 Все на Матч!

12:20 Новости

12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. «Локомотив» (Россия) - «Гользапуш» (Иран). Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Прямой эфир

18:25 Новости

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сассуоло». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Регби. Чемпионат России. «Химик» (Дзержинск) - «Динамо» (Москва)

02:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо. Прямой эфир

04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Возмездие: новые цели

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Каратели: 7 самых жестоких

17:50 Люди Икс: Первый класс

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Первый класс

20:35 Люди Икс: Дни минувшего будущего

23:00 Новости

23:25 Люди Икс

01:15 Апокалипсис

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:15 Земля, до востребования

05:45 Фронтовые истории любимых актеров. Леонид Гайдай и Владимир Гуляев

06:35 На златом крыльце сидели

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Москва - фронту

09:35 Всадник без головы

11:45 Легенды музыки. Александр Градский

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Главный день. Оружие Победы и конструктор Василий Грабин

14:00 Легенды науки. Анатолий Деревянко

14:45 Не факт!

15:15 Война миров. Битва за справедливость. Преступления и наказания

16:05 Разведчики. 1-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Разведчики. 1-я - 6-я серии

21:50 Легендарные матчи

00:30 Всадник без головы

02:05 Рафферти. 1-я - 3-я серии



Культура



06:30 Библейский сюжет. Роберто Росселлини, Ингрид Бергман «Жанна д'Арк на костре»

07:05 Мультфильмы. «Мук-скороход». «Межа». «Царевна-лягушка»

08:20 Однажды летом

09:35 Мы - грамотеи!

10:15 Неизвестные маршруты России. Томская область. От Томска до Васюганских болот

10:55 Неподсуден

12:20 Эрмитаж. Биологи. Первая линия обороны

12:50 Черные дыры. Белые пятна

13:30 Великие мифы. Одиссея. Зевс наказывает Одиссея

14:00 Корсика - между небом и морем

14:55 Рассказы из русской истории

16:15 Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции

17:15 Сказание о Сиявуше

20:15 Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины

20:45 Вертикаль

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Картуло« и группа «Андреграунд»

23:55 В Кейптаунском порту...

01:40 Корсика - между небом и морем

02:30 «Прежде мы были птицами«. «Остров»



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:30 Пятница News. 185-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия

09:00 Моя ужасная няня

10:50 Моя ужасная няня-2

13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»

14:30 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

15:30 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

16:40 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

17:50 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

19:00 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

20:00 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

21:00 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

22:00 Мистер Х. Сезон 1. 7-я серия

23:10 Срочная доставка

00:40 Ночной беглец

02:30 Пятница News. 185-я серия

03:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

04:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

04:40 Пятница News. 185-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:10 Мультфильмы

06:50 Дамы приглашают кавалеров

08:05 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Ва-банк

11:55 Ва-банк II, или Ответный удар

13:35 Меч. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Меч. 3-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 Меч. 6-я - 10-я серии

23:25 Мимино

01:00 Наше кино. История большой любви

01:25 Тахир и Зухра

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТНТ на 14 октября 2022 Программа передач ТНТ на 12 октября 2022 Программа передач ТНТ на 10 октября 2022









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