Программа передач, ТВ программа на 15 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 15 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 15.10.2022
1 канал
02:05 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют«
11:10 «Поехали!«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 А у нас во дворе... 3-я и 4-я серии
16:45 Донбасс. Дорога домой
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:45 «Мой друг Жванецкий». 4-я серия
00:40 Великие династии. Воронцовы
01:45 Моя родословная
03:05 Наедине со всеми
03:50 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Вологодская область. Купаты
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Доктор Мясников
12:55 Затмение. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Любимые песни наших отцов
20:00 Вести
21:00 Девятый вал
01:05 Радуга в поднебесье
04:10 Искушение
ТВЦ
04:20 Королевы комедий
05:05 10 самых... Горький Запад
05:35 Забытое преступление. 1-я серия
06:20 Забытое преступление. 2-я серия
07:10 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Щапово. Античные прототипы в христианском искусстве
07:35 Королева при исполнении. 1-я серия
08:25 Королева при исполнении. 2-я серия
09:25 Сводные сестры
11:30 События
11:45 Пираты ХХ века
13:25 Бизнес-план счастья. 1-я серия
14:30 События
14:45 Бизнес-план счастья. 2-я - 4-я серии
17:20 Дьявол кроется в мелочах. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Карибский узел
00:05 Прощание. Елизавета II
00:50 Специальный репортаж. Метание атомного ядра
01:20 Хватит слухов! 60-я серия
01:45 Битва со свекровью
02:25 Дети против звездных родителей
03:05 Звёзды против воров
03:45 Последняя воля звёзд
04:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:35 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
НТВ
03:40 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 3-я и 4-я серии
05:10 Спето в СССР
05:55 Инспектор Купер. Сезон 1. «Смерть звезды», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Владимир Девятов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
23:00 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Йорш»
01:40 Дачный ответ
02:35 Агентство скрытых камер. Мнимый наблюдатель
03:00 Агентство скрытых камер. Киндер-Сюрприз
03:30 Мент в законе-9. «Наследники по кривой», 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Такая работа. Курить - здоровью вредить
05:10 Такая работа. Малыш
05:50 Такая работа. Три товарища
06:25 Такая работа. Заповедник
07:00 Такая работа. Семейный бизнес
07:40 Такая работа. Выгодное предложение
08:15 Такая работа. Одноклассница
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня
10:45 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
14:25 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
18:05 След. Богатый папа, бедный папа
18:50 След. Женская логика
19:30 След. Настоящая ведьма
20:20 След. Бесполезный человек
21:10 След. Химики
22:10 След. Шестой уровень секретности
23:00 След. Анонимные алкоголики
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Волосы
01:45 Прокурорская проверка. Химическая зачистка
02:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить
03:10 Такая работа. Малыш
03:50 Такая работа. Три товарища
04:25 Такая работа. Заповедник
Домашний
05:00 Давай разведёмся!
05:50 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:25 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии
09:15 Золотые ножницы
11:10 Перепутанные. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 9-я - 12-я серии
22:25 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии
00:15 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии
03:25 Не отрекаются любя. 3-я серия
ТНТ
04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия
05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 136-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
09:00 Звездная кухня. 6-я серия
09:30 Перезагрузка. 526-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
13:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
14:00 Вызов. 1-я серия
15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
16:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
17:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
17:55 Новая битва экстрасенсов. 5-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 6-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 31-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 59-я серия
00:00 Лучшие на ТНТ. 6-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 233-я серия
02:20 Битва экстрасенсов. 234-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 5. 129-я серия
04:25 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 1. 12-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия
05:30 Котёнок с улицы Лизюкова
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Лиса и волк
06:35 Крашеный лис
06:45 Три кота. Мелочи жизни
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Принцесса Карамелька
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Потерянный динозавр
07:15 Три кота. Арбузный день
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Робокот Компота
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант
08:25 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 9-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:00 Маска. Танцы
13:15 Чудо-Юдо
14:40 Черная Пантера
17:00 Тор
19:05 Тор-2. Царство тьмы
21:10 Тор. Рагнарёк
23:35 Война богов: Бессмертные
01:30 Горько!-2
03:00 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 7. 23-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 7. 24-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 7. 25-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия
Матч ТВ
04:05 Посттравматический синдром
05:05 РецепТура
05:30 Всё о главном
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямой эфир
09:40 Новости
09:45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир
10:00 Зарядка для хвоста
10:10 Талант и поклонники
10:20 Брэк!
10:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри
11:45 Все на Матч!
12:20 Новости
12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. «Локомотив» (Россия) - «Гользапуш» (Иран). Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сассуоло». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Регби. Чемпионат России. «Химик» (Дзержинск) - «Динамо» (Москва)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо. Прямой эфир
04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Возмездие: новые цели
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Каратели: 7 самых жестоких
17:50 Люди Икс: Первый класс
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Первый класс
20:35 Люди Икс: Дни минувшего будущего
23:00 Новости
23:25 Люди Икс
01:15 Апокалипсис
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:15 Земля, до востребования
05:45 Фронтовые истории любимых актеров. Леонид Гайдай и Владимир Гуляев
06:35 На златом крыльце сидели
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Москва - фронту
09:35 Всадник без головы
11:45 Легенды музыки. Александр Градский
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Главный день. Оружие Победы и конструктор Василий Грабин
14:00 Легенды науки. Анатолий Деревянко
14:45 Не факт!
15:15 Война миров. Битва за справедливость. Преступления и наказания
16:05 Разведчики. 1-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Разведчики. 1-я - 6-я серии
21:50 Легендарные матчи
00:30 Всадник без головы
02:05 Рафферти. 1-я - 3-я серии
Культура
06:30 Библейский сюжет. Роберто Росселлини, Ингрид Бергман «Жанна д'Арк на костре»
07:05 Мультфильмы. «Мук-скороход». «Межа». «Царевна-лягушка»
08:20 Однажды летом
09:35 Мы - грамотеи!
10:15 Неизвестные маршруты России. Томская область. От Томска до Васюганских болот
10:55 Неподсуден
12:20 Эрмитаж. Биологи. Первая линия обороны
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:30 Великие мифы. Одиссея. Зевс наказывает Одиссея
14:00 Корсика - между небом и морем
14:55 Рассказы из русской истории
16:15 Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции
17:15 Сказание о Сиявуше
20:15 Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины
20:45 Вертикаль
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Картуло« и группа «Андреграунд»
23:55 В Кейптаунском порту...
01:40 Корсика - между небом и морем
02:30 «Прежде мы были птицами«. «Остров»
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Пятница News. 185-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия
09:00 Моя ужасная няня
10:50 Моя ужасная няня-2
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»
14:30 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
15:30 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
16:40 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
17:50 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
19:00 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
20:00 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
21:00 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
22:00 Мистер Х. Сезон 1. 7-я серия
23:10 Срочная доставка
00:40 Ночной беглец
02:30 Пятница News. 185-я серия
03:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
04:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
04:40 Пятница News. 185-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:10 Мультфильмы
06:50 Дамы приглашают кавалеров
08:05 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Ва-банк
11:55 Ва-банк II, или Ответный удар
13:35 Меч. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Меч. 3-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 Меч. 6-я - 10-я серии
23:25 Мимино
01:00 Наше кино. История большой любви
01:25 Тахир и Зухра
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.