Программа передач 1 канал на 15 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 15 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 15.10.2022



02:05 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют«

11:10 «Поехали!«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:35 А у нас во дворе... 3-я и 4-я серии

16:45 Донбасс. Дорога домой

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:45 «Мой друг Жванецкий». 4-я серия

00:40 Великие династии. Воронцовы

01:45 Моя родословная

03:05 Наедине со всеми

03:50 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.