Программа передач 1 канал на 15 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 15 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 15.10.2022
02:05 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют«
11:10 «Поехали!«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 А у нас во дворе... 3-я и 4-я серии
16:45 Донбасс. Дорога домой
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:45 «Мой друг Жванецкий». 4-я серия
00:40 Великие династии. Воронцовы
01:45 Моя родословная
03:05 Наедине со всеми
03:50 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.