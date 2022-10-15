Программа передач Россия 1 на 15 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 15.10.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Вологодская область. Купаты
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Доктор Мясников
12:55 Затмение. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Любимые песни наших отцов
20:00 Вести
21:00 Девятый вал
01:05 Радуга в поднебесье
04:10 Искушение
В программе передач возможны изменения.