Программа передач Россия 1 на 15 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 15.10.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Вологодская область. Купаты

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Доктор Мясников

12:55 Затмение. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Любимые песни наших отцов

20:00 Вести

21:00 Девятый вал

01:05 Радуга в поднебесье

04:10 Искушение



В программе передач возможны изменения.