Программа передач ТВЦ на 15 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 15.10.2022



04:20 Королевы комедий

05:05 10 самых... Горький Запад

05:35 Забытое преступление. 1-я серия

06:20 Забытое преступление. 2-я серия

07:10 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Щапово. Античные прототипы в христианском искусстве

07:35 Королева при исполнении. 1-я серия

08:25 Королева при исполнении. 2-я серия

09:25 Сводные сестры

11:30 События

11:45 Пираты ХХ века

13:25 Бизнес-план счастья. 1-я серия

14:30 События

14:45 Бизнес-план счастья. 2-я - 4-я серии

17:20 Дьявол кроется в мелочах. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Карибский узел

00:05 Прощание. Елизавета II

00:50 Специальный репортаж. Метание атомного ядра

01:20 Хватит слухов! 60-я серия

01:45 Битва со свекровью

02:25 Дети против звездных родителей

03:05 Звёзды против воров

03:45 Последняя воля звёзд

04:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:35 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!



В программе передач возможны изменения.



















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