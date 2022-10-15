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Программа передач ТВЦ на 15 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 15.10.2022

04:20 Королевы комедий
05:05 10 самых... Горький Запад
05:35 Забытое преступление. 1-я серия
06:20 Забытое преступление. 2-я серия
07:10 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Щапово. Античные прототипы в христианском искусстве
07:35 Королева при исполнении. 1-я серия
08:25 Королева при исполнении. 2-я серия
09:25 Сводные сестры
11:30 События
11:45 Пираты ХХ века
13:25 Бизнес-план счастья. 1-я серия
14:30 События
14:45 Бизнес-план счастья. 2-я - 4-я серии
17:20 Дьявол кроется в мелочах. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Карибский узел
00:05 Прощание. Елизавета II
00:50 Специальный репортаж. Метание атомного ядра
01:20 Хватит слухов! 60-я серия
01:45 Битва со свекровью
02:25 Дети против звездных родителей
03:05 Звёзды против воров
03:45 Последняя воля звёзд
04:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:35 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!

В программе передач возможны изменения.









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