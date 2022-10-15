Программа передач НТВ на 15 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 15.10.2022
03:40 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 3-я и 4-я серии
05:10 Спето в СССР
05:55 Инспектор Купер. Сезон 1. «Смерть звезды», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Владимир Девятов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
23:00 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Йорш»
01:40 Дачный ответ
02:35 Агентство скрытых камер. Мнимый наблюдатель
03:00 Агентство скрытых камер. Киндер-Сюрприз
03:30 Мент в законе-9. «Наследники по кривой», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.