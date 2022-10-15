Программа передач НТВ на 15 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 15.10.2022



03:40 Мент в законе-9. «Робин Гуд», 3-я и 4-я серии

05:10 Спето в СССР

05:55 Инспектор Купер. Сезон 1. «Смерть звезды», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Владимир Девятов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

23:00 Ты не поверишь!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Йорш»

01:40 Дачный ответ

02:35 Агентство скрытых камер. Мнимый наблюдатель

03:00 Агентство скрытых камер. Киндер-Сюрприз

03:30 Мент в законе-9. «Наследники по кривой», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.



















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