Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач 5 канал на 15 октября 2022


Телепрограмма 5 канала на 15 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 15.10.2022

05:00 Такая работа. Курить - здоровью вредить
05:10 Такая работа. Малыш
05:50 Такая работа. Три товарища
06:25 Такая работа. Заповедник
07:00 Такая работа. Семейный бизнес
07:40 Такая работа. Выгодное предложение
08:15 Такая работа. Одноклассница
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня
10:45 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
14:25 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
18:05 След. Богатый папа, бедный папа
18:50 След. Женская логика
19:30 След. Настоящая ведьма
20:20 След. Бесполезный человек
21:10 След. Химики
22:10 След. Шестой уровень секретности
23:00 След. Анонимные алкоголики
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Волосы
01:45 Прокурорская проверка. Химическая зачистка
02:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить
03:10 Такая работа. Малыш
03:50 Такая работа. Три товарища
04:25 Такая работа. Заповедник

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач 5 канал на 14 октября 2022
  • Программа передач 5 канал на 12 октября 2022
  • Программа передач 5 канал на 11 октября 2022
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 14 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 14 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире трансляции 12 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Когда начнется, расписание матчей ЧМ-2022 по футболу. Турнирная таблица чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.











    Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
    Коронавирус - статистика на 14 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Какой праздник 15 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Курс евро ЦБ РФ на 14 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 14 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 14 октября 2022
    14 октября - какой знак зодиака, мужчина и женщина
    Разговоры о важном 17 октября 2022, День музыки, 1-11 класс
    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области
    Народные приметы на 14 октября 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru