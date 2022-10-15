Программа передач 5 канал на 15 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 15 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 15.10.2022
05:00 Такая работа. Курить - здоровью вредить
05:10 Такая работа. Малыш
05:50 Такая работа. Три товарища
06:25 Такая работа. Заповедник
07:00 Такая работа. Семейный бизнес
07:40 Такая работа. Выгодное предложение
08:15 Такая работа. Одноклассница
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня
10:45 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
14:25 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
18:05 След. Богатый папа, бедный папа
18:50 След. Женская логика
19:30 След. Настоящая ведьма
20:20 След. Бесполезный человек
21:10 След. Химики
22:10 След. Шестой уровень секретности
23:00 След. Анонимные алкоголики
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Волосы
01:45 Прокурорская проверка. Химическая зачистка
02:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить
03:10 Такая работа. Малыш
03:50 Такая работа. Три товарища
04:25 Такая работа. Заповедник
В программе передач возможны изменения.