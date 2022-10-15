Программа передач 5 канал на 15 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 15 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 15.10.2022



05:00 Такая работа. Курить - здоровью вредить

05:10 Такая работа. Малыш

05:50 Такая работа. Три товарища

06:25 Такая работа. Заповедник

07:00 Такая работа. Семейный бизнес

07:40 Такая работа. Выгодное предложение

08:15 Такая работа. Одноклассница

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня

10:45 Поезд на север. 1-я - 4-я серии

14:25 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

18:05 След. Богатый папа, бедный папа

18:50 След. Женская логика

19:30 След. Настоящая ведьма

20:20 След. Бесполезный человек

21:10 След. Химики

22:10 След. Шестой уровень секретности

23:00 След. Анонимные алкоголики

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Волосы

01:45 Прокурорская проверка. Химическая зачистка

02:35 Такая работа. Курить - здоровью вредить

03:10 Такая работа. Малыш

03:50 Такая работа. Три товарища

04:25 Такая работа. Заповедник



В программе передач возможны изменения.



















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