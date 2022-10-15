Программа передач Домашний на 15 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 15.10.2022



05:00 Давай разведёмся!

05:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:25 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии

09:15 Золотые ножницы

11:10 Перепутанные. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 9-я - 12-я серии

22:25 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии

00:15 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

03:25 Не отрекаются любя. 3-я серия



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач Домашний на 14 октября 2022 Программа передач Домашний на 13 октября 2022 Программа передач Домашний на 10 октября 2022



