Программа передач СТС на 15 октября 2022

Телепрограмма СТС на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 15.10.2022



04:50 6 кадров. Сезон 1. 12-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия

05:30 Котёнок с улицы Лизюкова

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Лиса и волк

06:35 Крашеный лис

06:45 Три кота. Мелочи жизни

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Принцесса Карамелька

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Потерянный динозавр

07:15 Три кота. Арбузный день

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Робокот Компота

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант

08:25 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 9-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:00 Маска. Танцы

13:15 Чудо-Юдо

14:40 Черная Пантера

17:00 Тор

19:05 Тор-2. Царство тьмы

21:10 Тор. Рагнарёк

23:35 Война богов: Бессмертные

01:30 Горько!-2

03:00 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 7. 23-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 7. 24-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 7. 25-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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