Программа передач СТС на 15 октября 2022

Телепрограмма СТС на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 15.10.2022
04:50 6 кадров. Сезон 1. 12-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия
05:30 Котёнок с улицы Лизюкова
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 43-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Лиса и волк
06:35 Крашеный лис
06:45 Три кота. Мелочи жизни
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Принцесса Карамелька
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Потерянный динозавр
07:15 Три кота. Арбузный день
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Робокот Компота
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант
08:25 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 9-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:00 Маска. Танцы
13:15 Чудо-Юдо
14:40 Черная Пантера
17:00 Тор
19:05 Тор-2. Царство тьмы
21:10 Тор. Рагнарёк
23:35 Война богов: Бессмертные
01:30 Горько!-2
03:00 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 7. 23-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 7. 24-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 7. 25-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия
В программе передач возможны изменения.