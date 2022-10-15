Программа передач Матч ТВ на 15 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 15.10.2022
04:05 Посттравматический синдром
05:05 РецепТура
05:30 Всё о главном
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямой эфир
09:40 Новости
09:45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир
10:00 Зарядка для хвоста
10:10 Талант и поклонники
10:20 Брэк!
10:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри
11:45 Все на Матч!
12:20 Новости
12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. «Локомотив» (Россия) - «Гользапуш» (Иран). Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сассуоло». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Регби. Чемпионат России. «Химик» (Дзержинск) - «Динамо» (Москва)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо. Прямой эфир
04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.