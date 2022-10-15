Программа передач Матч ТВ на 15 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 15.10.2022



04:05 Посттравматический синдром

05:05 РецепТура

05:30 Всё о главном

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямой эфир

09:40 Новости

09:45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир

10:00 Зарядка для хвоста

10:10 Талант и поклонники

10:20 Брэк!

10:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри

11:45 Все на Матч!

12:20 Новости

12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. «Локомотив» (Россия) - «Гользапуш» (Иран). Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Прямой эфир

18:25 Новости

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сассуоло». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Регби. Чемпионат России. «Химик» (Дзержинск) - «Динамо» (Москва)

02:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо. Прямой эфир

04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.



















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