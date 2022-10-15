Программа передач РЕН ТВ на 15 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 15.10.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Возмездие: новые цели
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Каратели: 7 самых жестоких
17:50 Люди Икс: Первый класс
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Первый класс
20:35 Люди Икс: Дни минувшего будущего
23:00 Новости
23:25 Люди Икс
01:15 Апокалипсис
03:20 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.