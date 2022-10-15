Программа передач РЕН ТВ на 15 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 15.10.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Возмездие: новые цели

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Каратели: 7 самых жестоких

17:50 Люди Икс: Первый класс

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Первый класс

20:35 Люди Икс: Дни минувшего будущего

23:00 Новости

23:25 Люди Икс

01:15 Апокалипсис

03:20 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.