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Программа передач РЕН ТВ на 15 октября 2022


Телепрограмма РЕН ТВ на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач РЕН ТВ на 15.10.2022

05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Возмездие: новые цели
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Каратели: 7 самых жестоких
17:50 Люди Икс: Первый класс
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Первый класс
20:35 Люди Икс: Дни минувшего будущего
23:00 Новости
23:25 Люди Икс
01:15 Апокалипсис
03:20 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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