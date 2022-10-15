Программа передач Звезда на 15 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 15.10.2022



03:15 Земля, до востребования

05:45 Фронтовые истории любимых актеров. Леонид Гайдай и Владимир Гуляев

06:35 На златом крыльце сидели

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Москва - фронту

09:35 Всадник без головы

11:45 Легенды музыки. Александр Градский

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Главный день. Оружие Победы и конструктор Василий Грабин

14:00 Легенды науки. Анатолий Деревянко

14:45 Не факт!

15:15 Война миров. Битва за справедливость. Преступления и наказания

16:05 Разведчики. 1-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Разведчики. 1-я - 6-я серии

21:50 Легендарные матчи

00:30 Всадник без головы

02:05 Рафферти. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.



















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