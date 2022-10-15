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Программа передач Звезда на 15 октября 2022


Телепрограмма Звезда на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 15.10.2022

03:15 Земля, до востребования
05:45 Фронтовые истории любимых актеров. Леонид Гайдай и Владимир Гуляев
06:35 На златом крыльце сидели
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Москва - фронту
09:35 Всадник без головы
11:45 Легенды музыки. Александр Градский
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Главный день. Оружие Победы и конструктор Василий Грабин
14:00 Легенды науки. Анатолий Деревянко
14:45 Не факт!
15:15 Война миров. Битва за справедливость. Преступления и наказания
16:05 Разведчики. 1-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Разведчики. 1-я - 6-я серии
21:50 Легендарные матчи
00:30 Всадник без головы
02:05 Рафферти. 1-я - 3-я серии

В программе передач возможны изменения.









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