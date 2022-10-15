Программа передач Культура на 15 октября 2022

Телепрограмма Культура на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 15.10.2022
06:30 Библейский сюжет. Роберто Росселлини, Ингрид Бергман «Жанна д'Арк на костре»
07:05 Мультфильмы. «Мук-скороход». «Межа». «Царевна-лягушка»
08:20 Однажды летом
09:35 Мы - грамотеи!
10:15 Неизвестные маршруты России. Томская область. От Томска до Васюганских болот
10:55 Неподсуден
12:20 Эрмитаж. Биологи. Первая линия обороны
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:30 Великие мифы. Одиссея. Зевс наказывает Одиссея
14:00 Корсика - между небом и морем
14:55 Рассказы из русской истории
16:15 Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции
17:15 Сказание о Сиявуше
20:15 Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины
20:45 Вертикаль
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Картуло« и группа «Андреграунд»
23:55 В Кейптаунском порту...
01:40 Корсика - между небом и морем
02:30 «Прежде мы были птицами«. «Остров»
В программе передач возможны изменения.