Программа передач Культура на 15 октября 2022

Телепрограмма Культура на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 15.10.2022



06:30 Библейский сюжет. Роберто Росселлини, Ингрид Бергман «Жанна д'Арк на костре»

07:05 Мультфильмы. «Мук-скороход». «Межа». «Царевна-лягушка»

08:20 Однажды летом

09:35 Мы - грамотеи!

10:15 Неизвестные маршруты России. Томская область. От Томска до Васюганских болот

10:55 Неподсуден

12:20 Эрмитаж. Биологи. Первая линия обороны

12:50 Черные дыры. Белые пятна

13:30 Великие мифы. Одиссея. Зевс наказывает Одиссея

14:00 Корсика - между небом и морем

14:55 Рассказы из русской истории

16:15 Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции

17:15 Сказание о Сиявуше

20:15 Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины

20:45 Вертикаль

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Картуло« и группа «Андреграунд»

23:55 В Кейптаунском порту...

01:40 Корсика - между небом и морем

02:30 «Прежде мы были птицами«. «Остров»



В программе передач возможны изменения.



















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