Программа передач Пятница на 15 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 15.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Пятница News. 185-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия
09:00 Моя ужасная няня
10:50 Моя ужасная няня-2
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»
14:30 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
15:30 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
16:40 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
17:50 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
19:00 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
20:00 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
21:00 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
22:00 Мистер Х. Сезон 1. 7-я серия
23:10 Срочная доставка
00:40 Ночной беглец
02:30 Пятница News. 185-я серия
03:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
04:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
04:40 Пятница News. 185-я серия
В программе передач возможны изменения.