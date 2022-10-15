Программа передач Пятница на 15 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 15.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:30 Пятница News. 185-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия

09:00 Моя ужасная няня

10:50 Моя ужасная няня-2

13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»

14:30 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

15:30 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

16:40 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

17:50 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

19:00 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

20:00 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

21:00 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

22:00 Мистер Х. Сезон 1. 7-я серия

23:10 Срочная доставка

00:40 Ночной беглец

02:30 Пятница News. 185-я серия

03:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

04:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

04:40 Пятница News. 185-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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