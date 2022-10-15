Программа передач МИР на 15 октября 2022

Телепрограмма МИР на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 15.10.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:10 Мультфильмы

06:50 Дамы приглашают кавалеров

08:05 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Ва-банк

11:55 Ва-банк II, или Ответный удар

13:35 Меч. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Меч. 3-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 Меч. 6-я - 10-я серии

23:25 Мимино

01:00 Наше кино. История большой любви

01:25 Тахир и Зухра

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.