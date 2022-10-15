Программа передач МИР на 15 октября 2022

Телепрограмма МИР на 15 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 15.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:10 Мультфильмы
06:50 Дамы приглашают кавалеров
08:05 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Ва-банк
11:55 Ва-банк II, или Ответный удар
13:35 Меч. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Меч. 3-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 Меч. 6-я - 10-я серии
23:25 Мимино
01:00 Наше кино. История большой любви
01:25 Тахир и Зухра
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.