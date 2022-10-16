Программа передач, ТВ программа на 16 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 16 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 16.10.2022



1 канал



03:50 Россия от края до края

05:25 Моя мама - невеста

06:00 Новости

06:10 Моя мама - невеста

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Ярославль

11:10 «Повара на колесах». Воронеж

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 Убойная сила. Сезон 1. 5-я серия - «Тактика ближнего боя». 6-я серия - «Силовая защита». 7-я серия - «Оперативное вмешательство»

17:45 Романовы. 3-я серия - «Пётр I, Екатерина Алексеевна»

18:50 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр

23:45 Холодная война Никиты Хрущева

00:40 Камера. Мотор. Страна

02:00 Наедине со всеми

02:40 Россия от края до края



Россия 1



04:10 Искушение

05:31 Перерыв в вещании

05:35 Мой чужой ребёнок

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Василий Блокин-Мечталин

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:55 Затмение. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Дмитрий Хворостовский. Концерт на Красной площади

03:00 Мой чужой ребёнок



ТВЦ



04:35 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!

05:15 Светлана Аллилуева. Дочь за отца

05:50 Петр Вельяминов. Под завесой тайны

06:30 Пираты ХХ века

07:50 Тётя Таня. 1-я серия

08:40 Тётя Таня. 2-я серия

09:30 Здоровый смысл. 13-я серия

10:05 Гипноз и эстрада

10:55 Страна чудес. Казань

11:30 События

11:45 Ночное происшествие

13:40 Дмитрий Хворостовский. Сибирский характер

14:30 Московская неделя

15:00 «Смеёмся вместе». Юмористический концерт

16:00 Портрет второй жены. 1-я серия

17:10 Портрет второй жены. 2-я серия

18:15 Синдром жертвы. 1-я - 4-я серии

21:50 Немая. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Немая. 4-я серия

01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:20 Актёрские драмы. Печки-лавочки

02:00 Бизнес-план счастья. 1-я - 4-я серии

04:55 Москва резиновая



НТВ



05:00 Инспектор Купер. Сезон 1. «Снежинка», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:20 Основано на реальных событиях

03:20 Мент в законе-9. «Наследники по кривой», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Сезон охоты



5 канал



05:00 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

08:00 Наш спецназ. В заложниках

08:40 Наш спецназ. Привет из прошлого

09:30 Наш спецназ. Пластмассовая угроза

10:25 Наш спецназ. Животная жестокость

11:10 Наш спецназ. Живые контейнеры

12:00 Наш спецназ. Имитаторы

12:55 Наш спецназ. Грехи отцов

13:45 Наш спецназ. Ненависть в крови

14:35 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом

15:30 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек

16:15 След. Кровавый почтальон

17:10 След. Гамбит по-турецки

17:55 След. Семейка Адамова

18:45 След. Все во имя любви

19:30 След. Семья как филиал ада

20:15 След. Гонцы справедливости

21:00 След. Тайная жизнь училки

21:45 След. Бермудский квадрат

22:35 След. За тремя зайцами

23:15 След. Исповедь мёртвой головы

00:00 След. Такие разные игры

00:40 След. Женская логика

01:15 След. Убийство по учебнику

01:55 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии



Домашний



03:25 Не отрекаются любя. 3-я серия

06:20 6 кадров

06:30 6 кадров

08:00 Второй брак

11:25 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии

15:00 Кассирши. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов. 87-я серия

19:00 Ветреный. 13-я - 16-я серии

22:15 Золотые ножницы

00:05 Второй брак

03:10 Не отрекаются любя. 4-я серия



ТНТ



04:25 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия

05:10 Comedy Баттл. 15-я серия

06:00 Открытый микрофон. 1-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Аисты

08:45 Скуби-Ду!

10:40 СашаТаня. 241-я - 257-я серия

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 35-я серия

21:00 Влюбись, если сможешь. 1-я серия

22:40 Влюбись, если сможешь. 3-я серия

23:40 Влюбись, если сможешь. 5-я серия

00:40 Влюбись, если сможешь. 7-я серия

01:45 Битва экстрасенсов. 235-я серия

03:00 Битва экстрасенсов. 236-я серия

04:10 Comedy Баттл. 16-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия

05:20 Как Маша поссорилась с подушкой

05:30 Маша больше не лентяйка

05:40 Маша и волшебное варенье

05:50 Ералаш. Сезон 1. 44-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:35 Непослушный котенок

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Заморские гости

06:55 Три кота. Точно в цель

07:00 Три кота. Мамин цветок

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Дорожные знаки

07:15 Три кота. Мусор в парке

07:20 Три кота. Хлеб

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Отважный поступок

07:40 Царевны. Могучая перчатка

07:45 Царевны. Тяп-ляп

07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени

11:00 Белка и Стрелка: Карибская тайна

12:30 Тор-2. Царство тьмы

14:35 Тор. Рагнарёк

17:00 Маска. Танцы

18:50 Человек-муравей

21:00 Человек-Муравей и Оса

23:05 Три икса: Мировое господство

01:00 Поездка в Америку

02:50 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия



Матч ТВ



04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

08:25 Новости

08:30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир

09:10 Новости

09:15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямой эфир

09:30 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Утенок, который не умел играть в футбол

10:10 Футбольные звёзды

10:30 Кто получит приз?

10:40 Один на один. ЦСКА - Спартак

11:00 ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером

12:20 Новости

12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал. Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Сочи». Прямой эфир

16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо-Ак Барс»

(Казань). Прямой эфир

18:25 Новости

18:30 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:20 Новости

23:30 Все на Матч!

00:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Фрайбург»

02:00 Профилактика на канале с 2.00. до 6.00



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

13:00 Люди Икс-2

15:30 Люди Икс: Первый класс

18:00 Люди Икс: Дни минувшего будущего

20:20 Люди Икс: Апокалипсис

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



02:05 Рафферти. 1-я - 3-я серии

05:30 Сицилианская защита

07:15 Приказано взять живым

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №114

11:30 Код доступа. Всемирный голод. Миф или реальность

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мовлид Висаитов

13:05 Специальный репортаж

14:55 И была война. 1-я - 3-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Дорогой мой человек

01:45 Ко мне, Мухтар!

03:05 На златом крыльце сидели

04:15 Звездные войны Владимира Челомея



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины

07:00 «Загадочная планета». «Конек-Горбунок»

08:30 Вертикаль

09:45 Обыкновенный концерт

10:15 Диалоги о животных. 7-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:55 Большие и маленькие. Сезон 4. 7-я серия

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Томас Манн. «Иосиф и его братья»

14:15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Анри Матисс. «Розовая мастерская»

14:45 Римлянка

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:15 Пешком... Москва Бориса Иофана

17:45 Передача знаний. 6-я серия

18:35 Романтика романса. А любовь, как песня

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Это я и музыка...» 60 лет со дня рождения Дмитрия Хворостовского

20:50 Барышня-крестьянка

22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Коппелия». Балет Лео Делиба. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден

00:40 Диалоги о животных. 7-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:20 «Кот в сапогах». «Великолепный Гоша»

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

05:30 Пятница News. 186-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 4-я серия

09:00 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

10:10 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия

11:10 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

20:50 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия

23:10 Юный детектив

01:00 В сердце моря

02:50 Пятница News. 186-я серия

03:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»

04:00 Пятница News. 185-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Мультфильмы

08:10 Дамы приглашают кавалеров

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Меч. 11-я - 17-я серии

16:00 Новости

16:15 Меч. 17-я - 19-я серии

18:30 Вместе

19:30 Меч. 19-я - 24-я серии

00:00 Вместе

01:00 Меч. 24-я и 25-я серии

02:00 Семеро смелых

03:30 Наше кино. История большой любви

04:10 Мультфильмы

04:40 Меч. 1-я серия



Время начала передач - московское.



















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