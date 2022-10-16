Программа передач, ТВ программа на 16 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 16 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 16.10.2022
1 канал
03:50 Россия от края до края
05:25 Моя мама - невеста
06:00 Новости
06:10 Моя мама - невеста
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Ярославль
11:10 «Повара на колесах». Воронеж
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 Убойная сила. Сезон 1. 5-я серия - «Тактика ближнего боя». 6-я серия - «Силовая защита». 7-я серия - «Оперативное вмешательство»
17:45 Романовы. 3-я серия - «Пётр I, Екатерина Алексеевна»
18:50 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23:45 Холодная война Никиты Хрущева
00:40 Камера. Мотор. Страна
02:00 Наедине со всеми
02:40 Россия от края до края
Россия 1
04:10 Искушение
05:31 Перерыв в вещании
05:35 Мой чужой ребёнок
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Василий Блокин-Мечталин
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:55 Затмение. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Дмитрий Хворостовский. Концерт на Красной площади
03:00 Мой чужой ребёнок
ТВЦ
04:35 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
05:15 Светлана Аллилуева. Дочь за отца
05:50 Петр Вельяминов. Под завесой тайны
06:30 Пираты ХХ века
07:50 Тётя Таня. 1-я серия
08:40 Тётя Таня. 2-я серия
09:30 Здоровый смысл. 13-я серия
10:05 Гипноз и эстрада
10:55 Страна чудес. Казань
11:30 События
11:45 Ночное происшествие
13:40 Дмитрий Хворостовский. Сибирский характер
14:30 Московская неделя
15:00 «Смеёмся вместе». Юмористический концерт
16:00 Портрет второй жены. 1-я серия
17:10 Портрет второй жены. 2-я серия
18:15 Синдром жертвы. 1-я - 4-я серии
21:50 Немая. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Немая. 4-я серия
01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:20 Актёрские драмы. Печки-лавочки
02:00 Бизнес-план счастья. 1-я - 4-я серии
04:55 Москва резиновая
НТВ
05:00 Инспектор Купер. Сезон 1. «Снежинка», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:20 Основано на реальных событиях
03:20 Мент в законе-9. «Наследники по кривой», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Сезон охоты
5 канал
05:00 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
08:00 Наш спецназ. В заложниках
08:40 Наш спецназ. Привет из прошлого
09:30 Наш спецназ. Пластмассовая угроза
10:25 Наш спецназ. Животная жестокость
11:10 Наш спецназ. Живые контейнеры
12:00 Наш спецназ. Имитаторы
12:55 Наш спецназ. Грехи отцов
13:45 Наш спецназ. Ненависть в крови
14:35 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом
15:30 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек
16:15 След. Кровавый почтальон
17:10 След. Гамбит по-турецки
17:55 След. Семейка Адамова
18:45 След. Все во имя любви
19:30 След. Семья как филиал ада
20:15 След. Гонцы справедливости
21:00 След. Тайная жизнь училки
21:45 След. Бермудский квадрат
22:35 След. За тремя зайцами
23:15 След. Исповедь мёртвой головы
00:00 След. Такие разные игры
00:40 След. Женская логика
01:15 След. Убийство по учебнику
01:55 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии
Домашний
03:25 Не отрекаются любя. 3-я серия
06:20 6 кадров
06:30 6 кадров
08:00 Второй брак
11:25 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии
15:00 Кассирши. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов. 87-я серия
19:00 Ветреный. 13-я - 16-я серии
22:15 Золотые ножницы
00:05 Второй брак
03:10 Не отрекаются любя. 4-я серия
ТНТ
04:25 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия
05:10 Comedy Баттл. 15-я серия
06:00 Открытый микрофон. 1-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Аисты
08:45 Скуби-Ду!
10:40 СашаТаня. 241-я - 257-я серия
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 35-я серия
21:00 Влюбись, если сможешь. 1-я серия
22:40 Влюбись, если сможешь. 3-я серия
23:40 Влюбись, если сможешь. 5-я серия
00:40 Влюбись, если сможешь. 7-я серия
01:45 Битва экстрасенсов. 235-я серия
03:00 Битва экстрасенсов. 236-я серия
04:10 Comedy Баттл. 16-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия
05:20 Как Маша поссорилась с подушкой
05:30 Маша больше не лентяйка
05:40 Маша и волшебное варенье
05:50 Ералаш. Сезон 1. 44-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:35 Непослушный котенок
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Заморские гости
06:55 Три кота. Точно в цель
07:00 Три кота. Мамин цветок
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Дорожные знаки
07:15 Три кота. Мусор в парке
07:20 Три кота. Хлеб
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Отважный поступок
07:40 Царевны. Могучая перчатка
07:45 Царевны. Тяп-ляп
07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени
11:00 Белка и Стрелка: Карибская тайна
12:30 Тор-2. Царство тьмы
14:35 Тор. Рагнарёк
17:00 Маска. Танцы
18:50 Человек-муравей
21:00 Человек-Муравей и Оса
23:05 Три икса: Мировое господство
01:00 Поездка в Америку
02:50 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия
Матч ТВ
04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
08:25 Новости
08:30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир
09:10 Новости
09:15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямой эфир
09:30 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Утенок, который не умел играть в футбол
10:10 Футбольные звёзды
10:30 Кто получит приз?
10:40 Один на один. ЦСКА - Спартак
11:00 ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером
12:20 Новости
12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал. Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Сочи». Прямой эфир
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо-Ак Барс»
(Казань). Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:20 Новости
23:30 Все на Матч!
00:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Фрайбург»
02:00 Профилактика на канале с 2.00. до 6.00
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
13:00 Люди Икс-2
15:30 Люди Икс: Первый класс
18:00 Люди Икс: Дни минувшего будущего
20:20 Люди Икс: Апокалипсис
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
02:05 Рафферти. 1-я - 3-я серии
05:30 Сицилианская защита
07:15 Приказано взять живым
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №114
11:30 Код доступа. Всемирный голод. Миф или реальность
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мовлид Висаитов
13:05 Специальный репортаж
14:55 И была война. 1-я - 3-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Дорогой мой человек
01:45 Ко мне, Мухтар!
03:05 На златом крыльце сидели
04:15 Звездные войны Владимира Челомея
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины
07:00 «Загадочная планета». «Конек-Горбунок»
08:30 Вертикаль
09:45 Обыкновенный концерт
10:15 Диалоги о животных. 7-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:55 Большие и маленькие. Сезон 4. 7-я серия
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Томас Манн. «Иосиф и его братья»
14:15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Анри Матисс. «Розовая мастерская»
14:45 Римлянка
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:15 Пешком... Москва Бориса Иофана
17:45 Передача знаний. 6-я серия
18:35 Романтика романса. А любовь, как песня
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Это я и музыка...» 60 лет со дня рождения Дмитрия Хворостовского
20:50 Барышня-крестьянка
22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Коппелия». Балет Лео Делиба. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден
00:40 Диалоги о животных. 7-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:20 «Кот в сапогах». «Великолепный Гоша»
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
05:30 Пятница News. 186-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 4-я серия
09:00 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
10:10 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия
11:10 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия
23:10 Юный детектив
01:00 В сердце моря
02:50 Пятница News. 186-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»
04:00 Пятница News. 185-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Мультфильмы
08:10 Дамы приглашают кавалеров
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Меч. 11-я - 17-я серии
16:00 Новости
16:15 Меч. 17-я - 19-я серии
18:30 Вместе
19:30 Меч. 19-я - 24-я серии
00:00 Вместе
01:00 Меч. 24-я и 25-я серии
02:00 Семеро смелых
03:30 Наше кино. История большой любви
04:10 Мультфильмы
04:40 Меч. 1-я серия
Время начала передач - московское.