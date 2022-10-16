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Программа передач 1 канал на 16 октября 2022


Телепрограмма 1 канала на 16 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 1 канал на 16.10.2022

03:50 Россия от края до края
05:25 Моя мама - невеста
06:00 Новости
06:10 Моя мама - невеста
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Ярославль
11:10 «Повара на колесах». Воронеж
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 Убойная сила. Сезон 1. 5-я серия - «Тактика ближнего боя». 6-я серия - «Силовая защита». 7-я серия - «Оперативное вмешательство»
17:45 Романовы. 3-я серия - «Пётр I, Екатерина Алексеевна»
18:50 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23:45 Холодная война Никиты Хрущева
00:40 Камера. Мотор. Страна
02:00 Наедине со всеми
02:40 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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