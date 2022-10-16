Программа передач 1 канал на 16 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 16 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 16.10.2022



03:50 Россия от края до края

05:25 Моя мама - невеста

06:00 Новости

06:10 Моя мама - невеста

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Ярославль

11:10 «Повара на колесах». Воронеж

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 Убойная сила. Сезон 1. 5-я серия - «Тактика ближнего боя». 6-я серия - «Силовая защита». 7-я серия - «Оперативное вмешательство»

17:45 Романовы. 3-я серия - «Пётр I, Екатерина Алексеевна»

18:50 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр

23:45 Холодная война Никиты Хрущева

00:40 Камера. Мотор. Страна

02:00 Наедине со всеми

02:40 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.