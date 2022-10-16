Программа передач Россия 1 на 16 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 16.10.2022
04:10 Искушение
05:31 Перерыв в вещании
05:35 Мой чужой ребёнок
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Василий Блокин-Мечталин
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:55 Затмение. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Дмитрий Хворостовский. Концерт на Красной площади
03:00 Мой чужой ребёнок
В программе передач возможны изменения.