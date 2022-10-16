Программа передач Россия 1 на 16 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 16.10.2022



04:10 Искушение

05:31 Перерыв в вещании

05:35 Мой чужой ребёнок

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Василий Блокин-Мечталин

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:55 Затмение. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Дмитрий Хворостовский. Концерт на Красной площади

03:00 Мой чужой ребёнок



В программе передач возможны изменения.