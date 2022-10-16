Программа передач ТВЦ на 16 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 16.10.2022



04:35 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!

05:15 Светлана Аллилуева. Дочь за отца

05:50 Петр Вельяминов. Под завесой тайны

06:30 Пираты ХХ века

07:50 Тётя Таня. 1-я серия

08:40 Тётя Таня. 2-я серия

09:30 Здоровый смысл. 13-я серия

10:05 Гипноз и эстрада

10:55 Страна чудес. Казань

11:30 События

11:45 Ночное происшествие

13:40 Дмитрий Хворостовский. Сибирский характер

14:30 Московская неделя

15:00 «Смеёмся вместе». Юмористический концерт

16:00 Портрет второй жены. 1-я серия

17:10 Портрет второй жены. 2-я серия

18:15 Синдром жертвы. 1-я - 4-я серии

21:50 Немая. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Немая. 4-я серия

01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:20 Актёрские драмы. Печки-лавочки

02:00 Бизнес-план счастья. 1-я - 4-я серии

04:55 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.