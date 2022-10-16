Программа передач ТВЦ на 16 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 16.10.2022
04:35 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
05:15 Светлана Аллилуева. Дочь за отца
05:50 Петр Вельяминов. Под завесой тайны
06:30 Пираты ХХ века
07:50 Тётя Таня. 1-я серия
08:40 Тётя Таня. 2-я серия
09:30 Здоровый смысл. 13-я серия
10:05 Гипноз и эстрада
10:55 Страна чудес. Казань
11:30 События
11:45 Ночное происшествие
13:40 Дмитрий Хворостовский. Сибирский характер
14:30 Московская неделя
15:00 «Смеёмся вместе». Юмористический концерт
16:00 Портрет второй жены. 1-я серия
17:10 Портрет второй жены. 2-я серия
18:15 Синдром жертвы. 1-я - 4-я серии
21:50 Немая. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Немая. 4-я серия
01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:20 Актёрские драмы. Печки-лавочки
02:00 Бизнес-план счастья. 1-я - 4-я серии
04:55 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.