Программа передач 5 канал на 16 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 16 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 16.10.2022



05:00 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

08:00 Наш спецназ. В заложниках

08:40 Наш спецназ. Привет из прошлого

09:30 Наш спецназ. Пластмассовая угроза

10:25 Наш спецназ. Животная жестокость

11:10 Наш спецназ. Живые контейнеры

12:00 Наш спецназ. Имитаторы

12:55 Наш спецназ. Грехи отцов

13:45 Наш спецназ. Ненависть в крови

14:35 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом

15:30 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек

16:15 След. Кровавый почтальон

17:10 След. Гамбит по-турецки

17:55 След. Семейка Адамова

18:45 След. Все во имя любви

19:30 След. Семья как филиал ада

20:15 След. Гонцы справедливости

21:00 След. Тайная жизнь училки

21:45 След. Бермудский квадрат

22:35 След. За тремя зайцами

23:15 След. Исповедь мёртвой головы

00:00 След. Такие разные игры

00:40 След. Женская логика

01:15 След. Убийство по учебнику

01:55 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.