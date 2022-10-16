Программа передач 5 канал на 16 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 16 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 16.10.2022
05:00 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
08:00 Наш спецназ. В заложниках
08:40 Наш спецназ. Привет из прошлого
09:30 Наш спецназ. Пластмассовая угроза
10:25 Наш спецназ. Животная жестокость
11:10 Наш спецназ. Живые контейнеры
12:00 Наш спецназ. Имитаторы
12:55 Наш спецназ. Грехи отцов
13:45 Наш спецназ. Ненависть в крови
14:35 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом
15:30 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек
16:15 След. Кровавый почтальон
17:10 След. Гамбит по-турецки
17:55 След. Семейка Адамова
18:45 След. Все во имя любви
19:30 След. Семья как филиал ада
20:15 След. Гонцы справедливости
21:00 След. Тайная жизнь училки
21:45 След. Бермудский квадрат
22:35 След. За тремя зайцами
23:15 След. Исповедь мёртвой головы
00:00 След. Такие разные игры
00:40 След. Женская логика
01:15 След. Убийство по учебнику
01:55 Гетеры майора Соколова. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.