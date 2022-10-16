Программа передач СТС на 16 октября 2022

Телепрограмма СТС на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 16.10.2022



04:50 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия

05:20 Как Маша поссорилась с подушкой

05:30 Маша больше не лентяйка

05:40 Маша и волшебное варенье

05:50 Ералаш. Сезон 1. 44-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:35 Непослушный котенок

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Заморские гости

06:55 Три кота. Точно в цель

07:00 Три кота. Мамин цветок

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Дорожные знаки

07:15 Три кота. Мусор в парке

07:20 Три кота. Хлеб

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Отважный поступок

07:40 Царевны. Могучая перчатка

07:45 Царевны. Тяп-ляп

07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени

11:00 Белка и Стрелка: Карибская тайна

12:30 Тор-2. Царство тьмы

14:35 Тор. Рагнарёк

17:00 Маска. Танцы

18:50 Человек-муравей

21:00 Человек-Муравей и Оса

23:05 Три икса: Мировое господство

01:00 Поездка в Америку

02:50 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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