Программа передач СТС на 16 октября 2022

Телепрограмма СТС на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 16.10.2022
04:50 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия
05:20 Как Маша поссорилась с подушкой
05:30 Маша больше не лентяйка
05:40 Маша и волшебное варенье
05:50 Ералаш. Сезон 1. 44-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:35 Непослушный котенок
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Заморские гости
06:55 Три кота. Точно в цель
07:00 Три кота. Мамин цветок
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Дорожные знаки
07:15 Три кота. Мусор в парке
07:20 Три кота. Хлеб
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Отважный поступок
07:40 Царевны. Могучая перчатка
07:45 Царевны. Тяп-ляп
07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени
11:00 Белка и Стрелка: Карибская тайна
12:30 Тор-2. Царство тьмы
14:35 Тор. Рагнарёк
17:00 Маска. Танцы
18:50 Человек-муравей
21:00 Человек-Муравей и Оса
23:05 Три икса: Мировое господство
01:00 Поездка в Америку
02:50 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия
В программе передач возможны изменения.