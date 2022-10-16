Программа передач Матч ТВ на 16 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 16.10.2022
04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
08:25 Новости
08:30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир
09:10 Новости
09:15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямой эфир
09:30 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Утенок, который не умел играть в футбол
10:10 Футбольные звёзды
10:30 Кто получит приз?
10:40 Один на один. ЦСКА - Спартак
11:00 ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером
12:20 Новости
12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал. Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Сочи». Прямой эфир
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо-Ак Барс»
(Казань). Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:20 Новости
23:30 Все на Матч!
00:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Фрайбург»
02:00 Профилактика на канале с 2.00. до 6.00
В программе передач возможны изменения.