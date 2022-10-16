Программа передач Матч ТВ на 16 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 16.10.2022



04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

08:25 Новости

08:30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямой эфир

09:10 Новости

09:15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямой эфир

09:30 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Утенок, который не умел играть в футбол

10:10 Футбольные звёзды

10:30 Кто получит приз?

10:40 Один на один. ЦСКА - Спартак

11:00 ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером

12:20 Новости

12:25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал. Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Сочи». Прямой эфир

16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо-Ак Барс»

(Казань). Прямой эфир

18:25 Новости

18:30 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:20 Новости

23:30 Все на Матч!

00:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Фрайбург»

02:00 Профилактика на канале с 2.00. до 6.00



В программе передач возможны изменения.