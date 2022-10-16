Программа передач РЕН ТВ на 16 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 16.10.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

13:00 Люди Икс-2

15:30 Люди Икс: Первый класс

18:00 Люди Икс: Дни минувшего будущего

20:20 Люди Икс: Апокалипсис

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе передач возможны изменения.