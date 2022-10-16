Программа передач РЕН ТВ на 16 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 16.10.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
13:00 Люди Икс-2
15:30 Люди Икс: Первый класс
18:00 Люди Икс: Дни минувшего будущего
20:20 Люди Икс: Апокалипсис
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
В программе передач возможны изменения.