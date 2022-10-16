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Программа передач Звезда на 16 октября 2022


Телепрограмма Звезда на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 16.10.2022

02:05 Рафферти. 1-я - 3-я серии
05:30 Сицилианская защита
07:15 Приказано взять живым
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №114
11:30 Код доступа. Всемирный голод. Миф или реальность
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мовлид Висаитов
13:05 Специальный репортаж
14:55 И была война. 1-я - 3-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Дорогой мой человек
01:45 Ко мне, Мухтар!
03:05 На златом крыльце сидели
04:15 Звездные войны Владимира Челомея

В программе передач возможны изменения.









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