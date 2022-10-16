Программа передач Звезда на 16 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 16.10.2022



02:05 Рафферти. 1-я - 3-я серии

05:30 Сицилианская защита

07:15 Приказано взять живым

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №114

11:30 Код доступа. Всемирный голод. Миф или реальность

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мовлид Висаитов

13:05 Специальный репортаж

14:55 И была война. 1-я - 3-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Дорогой мой человек

01:45 Ко мне, Мухтар!

03:05 На златом крыльце сидели

04:15 Звездные войны Владимира Челомея



В программе передач возможны изменения.