Программа передач Культура на 16 октября 2022

Телепрограмма Культура на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 16.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины

07:00 «Загадочная планета». «Конек-Горбунок»

08:30 Вертикаль

09:45 Обыкновенный концерт

10:15 Диалоги о животных. 7-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:55 Большие и маленькие. Сезон 4. 7-я серия

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Томас Манн. «Иосиф и его братья»

14:15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Анри Матисс. «Розовая мастерская»

14:45 Римлянка

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:15 Пешком... Москва Бориса Иофана

17:45 Передача знаний. 6-я серия

18:35 Романтика романса. А любовь, как песня

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Это я и музыка...» 60 лет со дня рождения Дмитрия Хворостовского

20:50 Барышня-крестьянка

22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Коппелия». Балет Лео Делиба. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден

00:40 Диалоги о животных. 7-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:20 «Кот в сапогах». «Великолепный Гоша»

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00



В программе передач возможны изменения.