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Программа передач Культура на 16 октября 2022


Телепрограмма Культура на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 16.10.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины
07:00 «Загадочная планета». «Конек-Горбунок»
08:30 Вертикаль
09:45 Обыкновенный концерт
10:15 Диалоги о животных. 7-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:55 Большие и маленькие. Сезон 4. 7-я серия
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Томас Манн. «Иосиф и его братья»
14:15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Анри Матисс. «Розовая мастерская»
14:45 Римлянка
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:15 Пешком... Москва Бориса Иофана
17:45 Передача знаний. 6-я серия
18:35 Романтика романса. А любовь, как песня
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Это я и музыка...» 60 лет со дня рождения Дмитрия Хворостовского
20:50 Барышня-крестьянка
22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Коппелия». Балет Лео Делиба. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден
00:40 Диалоги о животных. 7-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:20 «Кот в сапогах». «Великолепный Гоша»
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00

В программе передач возможны изменения.









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