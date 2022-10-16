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Программа передач Пятница на 16 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 16.10.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
05:30 Пятница News. 186-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 4-я серия
09:00 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
10:10 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия
11:10 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия
23:10 Юный детектив
01:00 В сердце моря
02:50 Пятница News. 186-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»
04:00 Пятница News. 185-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

В программе передач возможны изменения.









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