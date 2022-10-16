Программа передач Пятница на 16 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 16.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

05:30 Пятница News. 186-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 4-я серия

09:00 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

10:10 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия

11:10 На ножах. Сезон 7. 1-я серия - «Екатеринбург. У Вани»

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

20:50 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия

23:10 Юный детектив

01:00 В сердце моря

02:50 Пятница News. 186-я серия

03:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»

04:00 Пятница News. 185-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



В программе передач возможны изменения.